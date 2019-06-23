Двух пьяных дебоширов сняли с самолета Ростов — Москва

В Ростове 22 июня с самолета, направляющегося в Москву, сняли двух пьяных пассажиров

На рейсе Ростов — Москва два пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неадекватно, не реагировали на замечания экипажа и проявляли агрессию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Азимут».

Пассажиров сняли с борта самолета и занесли в черный список компании.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО уточнили, что два пассажира на борту самолета выражались в адрес бортпроводника грубой и нецензурной бранью. Обоих мужчин доставили в дежурную часть полиции. Они оказались жителями Москвы 30 и 33 лет, сообщает RT.