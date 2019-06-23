Двух пьяных дебоширов сняли с самолета Ростов — Москва
В Ростове 22 июня с самолета, направляющегося в Москву, сняли двух пьяных пассажиров
На рейсе Ростов — Москва два пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неадекватно, не реагировали на замечания экипажа и проявляли агрессию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Азимут».
Пассажиров сняли с борта самолета и занесли в черный список компании.
В пресс-службе УТ МВД России по СКФО уточнили, что два пассажира на борту самолета выражались в адрес бортпроводника грубой и нецензурной бранью. Обоих мужчин доставили в дежурную часть полиции. Они оказались жителями Москвы 30 и 33 лет, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, в мае пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту. Позже выяснилось, что перед смертью мужчину связали: он избивал жену в самолете.
В России 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. Если пассажир находится в списке, компании могут аннулировать его билет.
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