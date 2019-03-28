Хулигана, из-за которого в январе экстренно посадили самолет в Сочи, на полгода отправили в колонию

Краснодарский край

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Суд в марте признал виновным дебошира, из-за которого в Сочи посадили самолет Санкт-Петербург — Анталья

Самолет авиакомпании «Россия» 29 января экстренно сел в аэропорту Адлера из-за того, что пьяный мужчина в салоне самолета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников. Он пытался ударить членов экипажа и травмировал одну пассажирку.

Вынужденная посадка привела к непредвиденным расходам и материальному ущербу авиакомпании.

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Во время расследования мужчина находился под стражей. На деньги, находящиеся на его счету, наложили арест, сообщили 28 марта в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело расследовали по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте).

Адлерский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Авиация Исправительные учреждения Санкт-Петербург Сочи Суд Транспорт Турция Хулиганство
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