В горах Сочи ввели режим ЧС в районе схода селя

В Красной Поляне в районе схода крупного селевого потока 26 июня ввели режим ЧС

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. По данным на 26 июня, на месте ЧП работают 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезли 11 тыс. кубометров грунта. Параллельно специалисты занимаются восстановлением поврежденных участков дороги.

К ликвидации последствий схода селя приступили специалисты Сочинского национального парка, которые расчищают свой участок Сулимовского ручья выше по руслу.

Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу сошли несколько селей, один из них заблокировал дорогу. Общий объем грязекаменной массы составил около 1,5 тыс. кубометров.

На следующий день в месте схода селя расчистили одну полосу дороги для движения легкового транспорта. Ночью 26 июня завершили работы по расчистке дороги от селя и убрали всю грязекаменную массу.