В Мостовском районе восстановили подтопленный мост через ручей

Краснодарский край

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Возле станицы Баговской Мостовского района 21 мая восстановили мост через ручей Рыбный

В Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, из-за которых подтопило более 150 дворов. Также оказался разрушенным мост через реку Ходзь в районе поселка Кизинка.

В администрации Баговского сельского поселения 21 мая порталу Юга.ру рассказали, что сейчас ведутся работы по восстановлению этого моста.

Кроме того, стихия повредила мост через ручей Рыбный. В администрации уточнили, что ручей достаточно большой и имеет сильное течение, как в реках. Мост отремонтировали к 3:00.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к 7:00 уровень воды в реках Мостовского района стабилизировался. Сейчас он не достигает опасных отметок. Подтопленных придворовых территорий нет.

Объекты социальной инфраструктуры, газо-, водо- и энергоснабжение работают в обычном режиме. Оценочные комиссии обследуют придворовые территории, которые были подтоплены. Последствия стихии устраняли 173 человека с помощью 53 спецмашин.

Как сообщали Юга.ру, в Майкопском районе Адыгеи 19 мая прошел сильный дождь и выпал град диаметром более 2 см, а размер отдельных градин достигал более 3 см. Глава Тимирязевского сельского поселения Николай Дельнов 20 мая решил ввести режим ЧС муниципального уровня из-за ущерба от града.

Дороги Мостовский район МЧС Стихийные бедствия

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