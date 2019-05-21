В Мостовском районе восстановили подтопленный мост через ручей

В Мостовском и Отрадненском районах в ночь с 19 на 20 мая прошли сильные дожди, из-за которых подтопило более 150 дворов. Также оказался разрушенным мост через реку Ходзь в районе поселка Кизинка.

Кроме того, стихия повредила мост через ручей Рыбный. В администрации уточнили, что ручей достаточно большой и имеет сильное течение, как в реках. Мост отремонтировали к 3:00.

В администрации Баговского сельского поселения 21 мая порталу Юга.ру рассказали, что сейчас ведутся работы по восстановлению этого моста.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к 7:00 уровень воды в реках Мостовского района стабилизировался. Сейчас он не достигает опасных отметок. Подтопленных придворовых территорий нет.

Объекты социальной инфраструктуры, газо-, водо- и энергоснабжение работают в обычном режиме. Оценочные комиссии обследуют придворовые территории, которые были подтоплены. Последствия стихии устраняли 173 человека с помощью 53 спецмашин.