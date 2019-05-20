Из-за ущерба от града ввели режим ЧС в одном из поселений Адыгеи
Глава Тимирязевского сельского поселения Николай Дельнов 20 мая решил ввести режим ЧС муниципального уровня из-за ущерба от града
Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Майкопского района.
От града пострадали жители поселка Цветочного Тимирязевского сельского поселения. На приусадебных участках были повреждены посадки сельхозкультур и шиферная кровля домов.
По уточненным данным единой диспетчерской службы Майкопского района, всего в поселении пострадало 97 домов, в большинстве из них повреждены сельскохозяйственные растения.
«Обследование завершено, оно проводилось в течение дня межведомственной комиссией. Сейчас идет работа по оценке ущерба для возмещения затрат пострадавшим. Работа находится на контроле глав республики и района», — отметили в пресс-службе Майкопского района.
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Как сообщали Юга.ру, 19 мая в поселке Цветочном прошел сильный дождь и выпал град диаметром более 2 см, а размер отдельных градин достигал более 3 см.
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