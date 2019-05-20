Из-за ущерба от града ввели режим ЧС в одном из поселений Адыгеи

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Майкопского района.

От града пострадали жители поселка Цветочного Тимирязевского сельского поселения. На приусадебных участках были повреждены посадки сельхозкультур и шиферная кровля домов.

По уточненным данным единой диспетчерской службы Майкопского района, всего в поселении пострадало 97 домов, в большинстве из них повреждены сельскохозяйственные растения.

«Обследование завершено, оно проводилось в течение дня межведомственной комиссией. Сейчас идет работа по оценке ущерба для возмещения затрат пострадавшим. Работа находится на контроле глав республики и района», — отметили в пресс-службе Майкопского района.