Из-за ущерба от града ввели режим ЧС в одном из поселений Адыгеи

Адыгея

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Глава Тимирязевского сельского поселения Николай Дельнов 20 мая решил ввести режим ЧС муниципального уровня из-за ущерба от града

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Майкопского района. 

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От града пострадали жители поселка Цветочного Тимирязевского сельского поселения. На приусадебных участках были повреждены посадки сельхозкультур и шиферная кровля домов.

По уточненным данным единой диспетчерской службы Майкопского района, всего в поселении пострадало 97 домов, в большинстве из них повреждены сельскохозяйственные растения.

«Обследование завершено, оно проводилось в течение дня межведомственной комиссией. Сейчас идет работа по оценке ущерба для возмещения затрат пострадавшим. Работа находится на контроле глав республики и района», — отметили в пресс-службе Майкопского района.

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Как сообщали Юга.ру, 19 мая в поселке Цветочном прошел сильный дождь и выпал град диаметром более 2 см, а размер отдельных градин достигал более 3 см.

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Из-за ущерба от града ввели режим ЧС в одном из поселений Адыгеи
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