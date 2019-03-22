Общественники пожаловались в прокуратуру на незаконную свалку в Анапе. Ранее там перекрыли дорогу
Представители Общероссийского народного фронта 22 марта заявили, что в районе поселка Верхнее Джемете и хутора Красного под Анапой появилась незаконная свалка
Местные жители 25 февраля обратились в администрацию Анапы и заявили, что между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете собственник земельного участка перегородил сеткой и засыпал землей единственную дорогу. Они рассказали, что по этой дороге возят детей в детсад и ездят в магазины. Кроме того, этот путь ведет на кладбище хутора Красного.
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По данным пресс-службы краснодарского отделения ОНФ, собственник участка, имеющего сельскохозяйственное назначение, устроил на нем свалку отходов. Грузовики привозят мусор, высыпают его в котлованы и засыпают землей. Отмечается, что вещества от разложения отходов могут попасть в сточные воды, поскольку от свалки до них 750 метров.
Представители ОНФ направили обращение в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края. Общественники попросили провести проверку и принять меры.
В ОНФ напомнили, что в 2010 году после межевания земельные участки под дорогой в поселках Верхнее Джемете и Хутор Красный оказались в частной собственности. В 2015 году один из собственников перекрыл проезд железобетонными конструкциями. Тогда после обращения жителей в администрацию города проезд открыли в течение одного дня.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2019 года в связи с перекрытием дороги между хутором и поселком в администрации Анапы начали разбирательство.
11 марта мэрия пояснила, что по генплану города дорога между Красным и Верхним Джемете отображена как территория главных улиц. При разделе земли собственники не учли ее наличие, однако у жителей было право ограниченного пользования участками, где она проходит. Собственник установил конструкции на вновь созданном участке, на который не распространяется право ограниченного пользования.
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