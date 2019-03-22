Общественники пожаловались в прокуратуру на незаконную свалку в Анапе. Ранее там перекрыли дорогу

Представители Общероссийского народного фронта 22 марта заявили, что в районе поселка Верхнее Джемете и хутора Красного под Анапой появилась незаконная свалка

Местные жители 25 февраля обратились в администрацию Анапы и заявили, что между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете собственник земельного участка перегородил сеткой и засыпал землей единственную дорогу. Они рассказали, что по этой дороге возят детей в детсад и ездят в магазины. Кроме того, этот путь ведет на кладбище хутора Красного.

По данным пресс-службы краснодарского отделения ОНФ, собственник участка, имеющего сельскохозяйственное назначение, устроил на нем свалку отходов. Грузовики привозят мусор, высыпают его в котлованы и засыпают землей. Отмечается, что вещества от разложения отходов могут попасть в сточные воды, поскольку от свалки до них 750 метров.

Представители ОНФ направили обращение в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края. Общественники попросили провести проверку и принять меры.

В ОНФ напомнили, что в 2010 году после межевания земельные участки под дорогой в поселках Верхнее Джемете и Хутор Красный оказались в частной собственности. В 2015 году один из собственников перекрыл проезд железобетонными конструкциями. Тогда после обращения жителей в администрацию города проезд открыли в течение одного дня.