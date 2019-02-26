В Анапе собственник участка перекрыл дорогу между хутором и поселком
В Анапе между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете в феврале перекрыли дорогу общего пользования
В администрацию Анапы 25 февраля обратилась инициативная группа и попросила принять меры.
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По данным пресс-службы мэрии, дорогу перекрыли в ночь с 21 на 22 февраля. Однако в соцсетях видео о закрытом проезде появилось утром 20 февраля. На кадрах видно, что дорогу перегородили сеткой и засыпали землей.
Местные жители встретились с первым вице-мэром Сергеем Петровым. Они пояснили, что по этой дороге возят детей в детсад и ездят в магазины. Кроме того, этот путь ведет на кладбище хутора Красного.
Петров пообещал, что власти будут разбираться в ситуации. Если выяснится, что законодательство нарушено, то подадут иск в суд.
В пресс-службе администрации Анапы 26 февраля порталу Юга.ру рассказали, что проводят разбирательство. Проверка будет длиться в течение двух дней.
«На место выезжали специалисты управления муниципального контроля. Вчера еще дорога была перекрыта. Собственник приводит свои аргументы, чтобы не убирать заграждение», — пояснили в пресс-службе.
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