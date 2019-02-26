В Анапе собственник участка перекрыл дорогу между хутором и поселком

В Анапе между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете в феврале перекрыли дорогу общего пользования

По данным пресс-службы мэрии, дорогу перекрыли в ночь с 21 на 22 февраля. Однако в соцсетях видео о закрытом проезде появилось утром 20 февраля. На кадрах видно, что дорогу перегородили сеткой и засыпали землей.

Местные жители встретились с первым вице-мэром Сергеем Петровым. Они пояснили, что по этой дороге возят детей в детсад и ездят в магазины. Кроме того, этот путь ведет на кладбище хутора Красного.

Петров пообещал, что власти будут разбираться в ситуации. Если выяснится, что законодательство нарушено, то подадут иск в суд.