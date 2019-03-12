Мэрия Анапы рассказала, почему владелец земли перекрыл единственную дорогу между хутором и поселком

В администрации Анапы рассказали, почему собственник земельного участка перекрыл дорогу между хутором Красным и поселком Верхнее Джемете

Как сообщали Юга.ру, в администрацию Анапы 25 февраля обратилась инициативная группа и попросила принять меры. Жители пояснили вице-мэру Сергею Петрову, что собственник участка перегородил дорогу сеткой и засыпал землей. Они рассказали, что по этой дороге возят детей в детсад и ездят в магазины. Кроме того, этот путь ведет на кладбище хутора Красного. В администрации в связи с этим начали разбирательство.

В пресс-службе администрации Анапы порталу Юга.ру 11 марта сообщили, что по генеральному плану города дорога между Красным и Верхним Джемете отображена как территория главных улиц. При разделе земли собственники земельных участков не учли наличие дороги между населенными пунктами.

Жители получили право ограниченного пользования участками, по которым проходит дорога, согласно постановлению администрации Анапы от 12 января 2016 года. Разрешение выдали на основании публичных слушаний, которые провели 21 сентября 2015 года.

«Конструкции, препятствующие проезду по дороге, установлены на вновь образованном земельном участке, на который действие утвержденного публичного сервитута [права ограниченного пользования] не распространяется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас администрация курорта разработала схему зоны действия этого права. Это позволит разрешить людям проходить и проезжать через новые земельные участки по существующей дороге. Мэрия разрабатывает проект постановления, которое установит постоянное право ограниченного пользования этих участков. Установить и зарегистрировать это право планируют к середине второго квартала 2019 года.