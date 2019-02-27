В Краснодаре представили концепцию развития «Солнечного острова» и Большого острова
Департамент архитектуры Краснодара разработал и представил концепцию развития парка «Солнечный остров» и прилегающего к нему Большого острова
Документ обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Кубани Сергея Болдина. Его презентовала главный архитектор города Наталья Машталир.
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Концепция предполагает, что территория Большого острова будет включать зоны активной и научной деятельности, спокойного отдыха, общественные плодовые сады, лесопарковую зону. На «Солнечном острове», по замыслу авторов, должны размещаться аттракционы, амфитеатр, футбольное поле, скейт-парк, эко-центр с лекторием и художественной школой, планетарий и многое другое.
Машталир добавила, что сейчас городская администрация в судебном порядке решает вопросы по освобождению ряда незаконно занимаемых земельных участков.
Сергей Болдин оценил концепцию и заявил, что она нуждается в тщательной проработке, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году стало известно, что к «Солнечному острову» планируют присоединить почти 200 гектаров территории Большого острова, который прилегает к парку. Ранее экс-губернатор Кубани Александр Ткачев отдал остров под строительство гольф-клуба. Аффилированные друг с другом фирмы совершили несколько сделок, в результате чего остров достался ПАО «Крайинвестбанк», у которого его изъли осенью 2016 года по решению Арбитражного суда Краснодарского края и вернули в собственность города.
Территорию Большого острова перевели в зону зеленых насаждений, которая не предполагает застройки. Для определения дальнейшей судьбы и развития территории создали краевой штаб.
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