В Краснодаре представили концепцию развития «Солнечного острова» и Большого острова

Департамент архитектуры Краснодара разработал и представил концепцию развития парка «Солнечный остров» и прилегающего к нему Большого острова

Документ обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Кубани Сергея Болдина. Его презентовала главный архитектор города Наталья Машталир.

Концепция предполагает, что территория Большого острова будет включать зоны активной и научной деятельности, спокойного отдыха, общественные плодовые сады, лесопарковую зону. На «Солнечном острове», по замыслу авторов, должны размещаться аттракционы, амфитеатр, футбольное поле, скейт-парк, эко-центр с лекторием и художественной школой, планетарий и многое другое.

Машталир добавила, что сейчас городская администрация в судебном порядке решает вопросы по освобождению ряда незаконно занимаемых земельных участков.

Сергей Болдин оценил концепцию и заявил, что она нуждается в тщательной проработке, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.