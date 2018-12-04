Перед новогодними праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя

Вся Россия

Распечатать

В Роструде сообщили, что последняя рабочая неделя в 2018 году продлится шесть дней

Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец рассказал, что россияне будут работать с 24 по 29 декабря включительно. Выходной день субботы, 29 декабря перенесли на понедельник, 31 декабря.

Представитель ведомства пояснил, что такой вариант рабочей недели выбрали, чтобы не прерывать новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.

Первая рабочая неделя в новом году начнется 9 января, передает RT.

График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь.

Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении разбился штурмовик Су-25. Погибли оба пилота
После скандала с Цеповязом Генпрокуратура завела уголовное дело на руководство амурской колонии
Гендиректор «Артека» объявил об отставке
В Сочи 18-летний парень получил три года колонии за попытку примкнуть к ИГИЛ
Минобороны передало в собственность Адыгеи земельный участок для строительства школы
Психически больной пенсионер вышел из дома в туалет и пропал в лесу под Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале