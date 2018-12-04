Перед новогодними праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя

В Роструде сообщили, что последняя рабочая неделя в 2018 году продлится шесть дней

Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец рассказал, что россияне будут работать с 24 по 29 декабря включительно. Выходной день субботы, 29 декабря перенесли на понедельник, 31 декабря.

Представитель ведомства пояснил, что такой вариант рабочей недели выбрали, чтобы не прерывать новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.

Первая рабочая неделя в новом году начнется 9 января, передает RT.