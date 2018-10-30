Глава Крыма назвал причины мусорного коллапса в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил вероятные причины мусорного коллапса в Симферополе
Об этом 29 октября он написал на своей странице в фейсбуке.
«К сожалению, ситуация в этой сфере за последнее время ухудшается. По факту проверки работы коммунальных служб выявлен целый ряд проблем, которые можно было решить в течение года. Общие недостатки — не убирается опавшая листва и срезанные ветки, на части контейнерных площадок не производится уборка ТКО с прилегающих территорий. Но, пожалуй, важными проблемами все же остаются нехватка техники и неэффективная эксплуатация транспорта», — сказал Аксенов.
По его словам, сейчас в городе работает 24 машины, которые обслуживают более 3,5 тыс. контейнерных площадок. Всего городу необходимо около пяти тыс. контейнеров и десять дополнительных единиц техники.
«Если администрация Симферополя займется вопросом ремонта существующего подвижного состава должным образом и отремонтирует еще 11 единиц техники, у нас появится шанс переломить сложившуюся ситуацию», — написал глава Крыма.
Он отметил, что поручил определиться с процедурой закупки контейнеров. Глава Крыма также не исключил вероятность того, что ему придется обратиться в правительство РФ для оказания поддержки в проведении закупок.
Кроме того, он отметил, что администрация Симферополя должна провести сессию горсовета, на которой рассмотрят возможность выделения 8,6 млн рублей на ремонт техники.
«Надеюсь, что в дальнейшем коллеги предусмотрят процедуры, при которых закупка на ремонт подвижного состава не будет превращаться во всемирную катастрофу», — заключил он.
Как писали Юга.ру, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении проверить качество работы администрации крымской столицы. С 29 октября специалисты начали мониторинг всех сфер общественной жизни Симферополя. По его итогам они сделают организационные выводы о качестве работы городских властей.
Ранее в Госдуме предупредили о том, что в ближайшее время власти Крыма могут столкнуться с проблемой вывоза и переработки мусора.
В августе от занимаемой должности был освобожден замглавы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, курирующий сферу ЖКХ.
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