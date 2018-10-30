Глава Крыма назвал причины мусорного коллапса в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил вероятные причины мусорного коллапса в Симферополе

Об этом 29 октября он написал на своей странице в фейсбуке.

«К сожалению, ситуация в этой сфере за последнее время ухудшается. По факту проверки работы коммунальных служб выявлен целый ряд проблем, которые можно было решить в течение года. Общие недостатки — не убирается опавшая листва и срезанные ветки, на части контейнерных площадок не производится уборка ТКО с прилегающих территорий. Но, пожалуй, важными проблемами все же остаются нехватка техники и неэффективная эксплуатация транспорта», — сказал Аксенов.

По его словам, сейчас в городе работает 24 машины, которые обслуживают более 3,5 тыс. контейнерных площадок. Всего городу необходимо около пяти тыс. контейнеров и десять дополнительных единиц техники.

«Если администрация Симферополя займется вопросом ремонта существующего подвижного состава должным образом и отремонтирует еще 11 единиц техники, у нас появится шанс переломить сложившуюся ситуацию», — написал глава Крыма.

Он отметил, что поручил определиться с процедурой закупки контейнеров. Глава Крыма также не исключил вероятность того, что ему придется обратиться в правительство РФ для оказания поддержки в проведении закупок.