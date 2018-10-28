Число пострадавших от подтопления на Кубани выросло до 138 человек

Краснодарский край

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Более чем вдвое выросло число пострадавших в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае

Накануне сообщалось о 60 пострадавших. Теперь их число достигло 138.

«Пострадали 144 человека, шесть из них погибли», — цитирует РИА Новости представителя оперативного штаба.

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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. Стихия повредила 2,3 тыс. домов в 29 населенных пунктах.

Погибли шесть человек. В крае действует режим ЧС. 

Апшеронский район Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район

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