Адыгея поможет ликвидировать последствия паводка в адыгских аулах Туапсинского района

Руководство Адыгеи приняло решение оказать помощь пострадавшим жителям Туапсинского района

Утром 27 октября колонна со строительной, инженерной и автомобильной техникой из Майкопа направилась в Туапсинский район.

Восстановительные работы будут проводиться в адыгских аулах Малое Псеушхо и Большое Псеушхо под Туапсе. 70 спасателей, пожарных, электриков, строителей из Адыгеи займутся расчисткой завалов и восстановлением инфраструктуры после паводка.

Кроме того, власти Адыгеи передали спасательную технику в Апшеронский район для оказания помощи пострадавшим от стихии.

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова формируется гуманитарный груз из продуктов питания и предметов первой необходимости. Планируется, что его в ближайшее время доставят в Туапсинский район, сообщила порталу Юга.ру вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова.

Напомним, в ночь на 27 октября в Адыгее прошла вторая волна паводка, в результате которой пострадал аул Габукай Теучежского района. Из-за этого закрыли участок дороги Понежукай — Городской — Габукай.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги, мосты и водопропускные трубы.

К 27 октября в районе восстановили движение транспорта на всех поврежденных участках дорог, а также возобновили ж/д сообщение.