В Хостинской Тисо-самшитовой роще снесло подвесной мост

Вода в реке Хоста 25 октября поднялась до критической отметки

«На данный момент все маршруты проходимы, кроме переправы на Чертовых воротах, где паводком снесло навесной мост», — рассказали в заповеднике.

Мосты, переправы и часть троп в Тисо-самшитовой роще засыпало землей и камнями, упавшими деревьями, снесло потоками воды.

Госинспекторы Хостинского отдела 25 октября оперативно прочистили все маршруты рощи от завалов к 14:00.

В заповеднике отметили, что 24 и 25 октября удар стихии пришлось выдержать кордонам в Адыгее.

«Несмотря на сильный паводок и нагрузку потока, мост через Белую выстоял, кордон Гузерипль пострадал незначительно. Потоками воды с камнями снесена средняя опора моста через реку Молчепа. Упавшими деревьями оборвало торсаду электрокабеля и кабели интернет-связи; эти нарушения должны быть срочно устранены», — говорится в сообщении.

По данным метеонаблюдений, погодные явления по силе равные нынешнему, отмечаются в Гузерипле примерно один раз в 15 лет.