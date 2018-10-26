В Хостинской Тисо-самшитовой роще снесло подвесной мост
Вода в реке Хоста 25 октября поднялась до критической отметки
«На данный момент все маршруты проходимы, кроме переправы на Чертовых воротах, где паводком снесло навесной мост», — рассказали в заповеднике.
Мосты, переправы и часть троп в Тисо-самшитовой роще засыпало землей и камнями, упавшими деревьями, снесло потоками воды.
Госинспекторы Хостинского отдела 25 октября оперативно прочистили все маршруты рощи от завалов к 14:00.
В заповеднике отметили, что 24 и 25 октября удар стихии пришлось выдержать кордонам в Адыгее.
«Несмотря на сильный паводок и нагрузку потока, мост через Белую выстоял, кордон Гузерипль пострадал незначительно. Потоками воды с камнями снесена средняя опора моста через реку Молчепа. Упавшими деревьями оборвало торсаду электрокабеля и кабели интернет-связи; эти нарушения должны быть срочно устранены», — говорится в сообщении.
По данным метеонаблюдений, погодные явления по силе равные нынешнему, отмечаются в Гузерипле примерно один раз в 15 лет.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Краснодарский край обрушились сильные ливни. В Сочи ввели режим ЧС. Губернатор Кубани 25 октября ввел режим ЧС на всей территории края.
В мэрии Сочи сообщили, что человеческих жертв и тяжелых последствий на территории курорта удалось избежать. Также власти заявили, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет.
Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.
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