Один человек погиб в Туапсе в зоне подтопления, вызванного продолжительными дождями

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его словам, тело обнаружили возле одного из подтопленных домов.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за 6 часов выпало 119 мм осадков. В районе подтопило семь населенных пунктов и один — в соседнем Апшеронском районе. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 160 человек. В районе затруднено движение транспорта, закрыто движение поездов из-за подтопления путей.

В муниципалитете действует режим ЧС. Дожди на побережье продлятся до выходных, в крае объявили экстренное предупреждение.