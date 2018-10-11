Житель Ростова отобрал у продавца шаурму, угрожая пистолетом

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону задержали 21-летнего местного жителя, который напал на продавца ларька с шаурмой

Полицейские установили, что к ларьку быстрого питания подошел парень и попросил накормить его. Однако продавец отказал ему. Тогда молодой человек достал пневматический пистолет и стал угрожать. В итоге он забрал шаурму и скрылся во дворах.

Сотрудники полиции задержали парня. Они изъяли у него пистолет. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.