Житель Ростова отобрал у продавца шаурму, угрожая пистолетом

Ростовская область

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В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону задержали 21-летнего местного жителя, который напал на продавца ларька с шаурмой

Полицейские установили, что к ларьку быстрого питания подошел парень и попросил накормить его. Однако продавец отказал ему. Тогда молодой человек достал пневматический пистолет и стал угрожать. В итоге он забрал шаурму и скрылся во дворах.

Сотрудники полиции задержали парня. Они изъяли у него пистолет. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Еда Разбойное нападение Ростов-на-Дону
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