На Дону мужчина ограбил магазин, но испугался и выбросил украденные деньги

В Каменском районе Ростовской области мужчина совершил разбойное нападение на продавца в магазине

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, 27-летний молодой человек зашел в магазин за сигаретами, обратил внимание на отсутствие посетителей и решил совершить преступление. Он спрятал свою сумку с вещами во дворах, затем вернулся в магазин и, угрожая продавцу, забрал из кассы 15 тыс. рублей. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина выкинул по пути украденные деньги, вернулся за сумкой, переоделся и скрылся во дворах.

Молодого человека задержали. Выяснилось, что он приехал из Ростова-на-Дону в Каменский район к брату, но так с ним и не встретился. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).