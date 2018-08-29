ФАС уличила «Победу» в навязывании пассажирам невыгодных условий провоза багажа

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве 29 августа обвинило авиакомпанию «Победа» в навязывании невыгодных условий провоза багажа

В ведомстве обнаружили признаки того, что авиакомпания нарушила закон о защите конкуренции.

Лоукостер дает возможность купить багажное место до 10 кг за разную стоимость при индивидуальном и групповом бронировании. Для одного пассажира стоимость составит 499 рублей, для каждого участника коллективного бронирования — 1 тыс. 499 рублей.

Эти условия ущемляют интересы людей и увеличивают прибыль авикомпании за счет пассажиров, незнакомых или смирившихся с правилами, подчеркнул руководитель Московского УФАС России Армен Ханян. По его словам, антимонопольная служба не могла проигнорировать эти действия.

ФАС выдала «Победе» предупреждение, согласно которому авиакомпании необходимо предоставить более выгодные условия перевоза багажа. У пассажиров должна быть возможность оформлять багажное место до 10 кг на каждого пассажира в рамках одного бронирования.

Если лоукостер не выполнит требование, то на него заведут антимонопольное дело, сообщает пресс-служба УФАС по Москве.

Как сообщали Юга.ру, в октябре Минтранс России утвердил вес ручной клади в 5 кг для бесплатного провоза с невозвратными авиабилетами.

В феврале «Аэрофлот» увеличил нормы провоза ручной клади до 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Ранее допускалась ручная кладь высотой не более 20 см.

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