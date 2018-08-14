Из-за падения рубля авиабилеты за границу могут подорожать на 5-7%

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Авиакомпании могут повысить цены на международные рейсы из-за изменений на валютном рынке

Авиабилеты подорожают из-за падения рубля и повышения стоимости евро и доллара 9 августа. 

Цены билетов на международные рейсы рассчитывают на основе показателей Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая ориентируется на официальный курс ЦБ РФ.

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До вечера 14 августа курс IATA будет составлять 63,5 рубля за доллар и 73,5 рублей за евро.

Предполагается, что с 15 августа курс IATA станет 68,5 рубля за доллар и 78 рублей за евро, из-за чего на 5-7% подорожают авиабилеты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Большую часть билетов купили по старым ценам, которые были актуальны до падения рубля, рассказал собеседник издания. Несмотря на ожидаемое изменение цен на авиабилеты, компании рассчитывают сохранить доступные цены.

С августа прошлого года по август 2018 года валюта поднялась на 18,4%. Однако, по данным Росстата, стоимость перевозки пассажира в экономклассе выросла на 2,5%.

Ранее Юга.ру писали, что «Аэрофлот» с 26 июля повысил топливный сбор на 200-400 рублей на внутренних рейсах. Позже авиаперевозчики сообщили о возможном подорожании билетов на 10% на рейсы, которые осуществляют перелет через Москву. 

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Авиация Экономика
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