В Госдуму внесли законопроект, отменяющий наказание за демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, отменяющий административную ответственность за использование нацистской символики при условии отсутствия признаков пропаганды

Если поправка будет принята, это позволит в том числе исключить случаи наказания за репост фотографий с парада Победы.

Статья 20.3 КоАП предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики. Статья не разделяет реальную пропаганду и, например, демонстрацию исторических или просветительских материалов, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Сегодня любое публичное демонстрирование нацистской символики формально может быть признано нарушением закона.

В проекте федерального закона предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях, если при этом нет признаков пропаганды, приводит ТАСС слова документа.

Поправки предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ и в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».