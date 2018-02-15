В Госдуму внесли законопроект, отменяющий наказание за демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды
В Государственную Думу РФ внесли законопроект, отменяющий административную ответственность за использование нацистской символики при условии отсутствия признаков пропаганды
Если поправка будет принята, это позволит в том числе исключить случаи наказания за репост фотографий с парада Победы.
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Статья 20.3 КоАП предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики. Статья не разделяет реальную пропаганду и, например, демонстрацию исторических или просветительских материалов, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Сегодня любое публичное демонстрирование нацистской символики формально может быть признано нарушением закона.
В проекте федерального закона предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях, если при этом нет признаков пропаганды, приводит ТАСС слова документа.
Поправки предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ и в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года краснодарский активист Алексей Мандригеля отбыл десятидневный арест за публикацию в 2012 году фотографии, на которой президент России Владимир Путин изображен на фоне свастики.
Позже прокуратура Краснодара дважды заводила на краснодарского блогера Леонида Кудинова административные дела за демонстрацию нацистской символики в видеоролике, в котором он хотел показать двойные стандарты правоохранительных органов.
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