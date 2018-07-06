Бывшего вице-премьера Дагестана этапировали в Москву — ТАСС

Дагестан, Вся Россия

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Бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева 6 июля после допроса ФСБ доставили в Москву

Суд в Москве 6 июля должен избрать ему меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах СКФО. 

Предполагается, что дело в отношении Алиева могут объединить с делами о мошенничестве, которые возбудили в феврале против других бывших чиновников Дагестана. 

Как сообщали Юга.ру, первого заместителя председателя правительства Рамазана Алиева сняли с должности 4 июля. На следующий день его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 

Кадровые чистки начались в Дагестане в феврале, после того как правоохранители провели проверки.

Суд Чиновники

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