Бывшего вице-премьера Дагестана этапировали в Москву — ТАСС

Бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева 6 июля после допроса ФСБ доставили в Москву

Суд в Москве 6 июля должен избрать ему меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах СКФО.

Предполагается, что дело в отношении Алиева могут объединить с делами о мошенничестве, которые возбудили в феврале против других бывших чиновников Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, первого заместителя председателя правительства Рамазана Алиева сняли с должности 4 июля. На следующий день его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Кадровые чистки начались в Дагестане в феврале, после того как правоохранители провели проверки.