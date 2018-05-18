Дерипаска покинул совет директоров En+ и объявил об уходе из совета директоров «РусАла»

Бизнесмен Олег Дерипаска вышел из состава совета директоров компании En+, крупнейшего акционера алюминиевой компании UC Rusal, а также обязался не избираться в совет директоров UC Rusal

В заявлении En+ говорится, что 18 мая состоялось заседание совета директоров компании, где единогласно был принят так называемый «план Баркера» (предложения председателя совета директоров компании Грегори Баркера), направленный на снятие санкций с En+ и ее дочек. План, в частности, предусматривает снижение доли Дерипаски ниже 50% и прекращение его влияния на совет.

После заседания Баркер официально принял отставку Дерипаски из состава совета директоров и подтвердил его обязательство не выставлять свою кандидатуру в совет директоров UC Rusal на предстоящем ежегодном собрании акционеров, передает РБК.

В совете директоров «РусАла» Дерипаску заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ и покинуть совет директоров компании в конце апреля после серии переговоров с Грегори Баркером. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ».

В феврале Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.