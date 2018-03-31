В Дагестане арестуют имущество бывших высокопоставленных чиновников и их семей
В Дагестане в ближайшее время будет арестовано имущество обвиняемых в крупных хищениях бывших чиновников и их семей
По данным информированного источника, обеспечительные меры будут наложены на все движимое и недвижимое имущество. Под арест пойдут особняки, участки, базы отдыха, автомобили, квартиры, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, среди задержанных оказались врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и два его заместителя, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор города Магомедрасула Гитинова. Возбуждено дело против главы Дербентского района Магомеда Джелилова, подозревается в растрате врио министра архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков.
Врио главы республики Владимир Васильев сказал, что проверки выявили нарушения со стороны сотни руководителей, задача всех посадить не стоит. По результатам проверок возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом выявили более 2,4 тыс. нарушений закона.
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