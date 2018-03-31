В Дагестане арестуют имущество бывших высокопоставленных чиновников и их семей

В Дагестане в ближайшее время будет арестовано имущество обвиняемых в крупных хищениях бывших чиновников и их семей

По данным информированного источника, обеспечительные меры будут наложены на все движимое и недвижимое имущество. Под арест пойдут особняки, участки, базы отдыха, автомобили, квартиры, сообщает «Интерфакс».