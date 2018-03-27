Глава СПЧ Михаил Федотов: Не нужно назначать виноватых в трагедии в Кемерове

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что необходимо тщательно разобраться в причинах трагедии

Глава СПЧ выразил мнение, что нужно найти виновных, но не искать виноватых.

Об этом Федотов сказал во время визита в Адыгею, куда он прибыл для ознакомления с ходом реализации ранее данных рекомендаций. Комиссия побывала в Геленджике и Новороссийске, а 28 марта проведет совещание в Краснодаре.

«Я не сомневаюсь, что виновные будут выявлены и наказаны. Главное, как сказал Владимир Путин, не назначать виноватых. Следствие должно тщательно провести расследование, найти виновных, суд определит наказание. А для всех нас трагедия, конечно, будет уроком. Мы должны сделать все возможное, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации», — отметил Михаил Федотов.

В ходе беседы с главой республики Муратом Кумпиловым он поинтересовался, какие в Адыгее принимаются меры для усиления пожарной безопасности. По словам Кумпилова, во всех социальных и торгово-развлекательных объектах проводится мониторинг, прокуратура проведет проверки.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее отменили все развлекательные и увеселительные мероприятия.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном материале.