Стало известно, кто ведет красивый инстаграм «Магнита»

Гендиректор агентства Trend marketing agency Андрей Оранж рассказал, почему у семьи магазинов «Магнит» такой красивый инстаграм.

Агентство, по словам Оранжа, ведет аккаунт «Магнита» — создает контент, продвигает публикации и отслеживает результаты кампаний. В интервью vc.ru Оранж рассказал, с чего началось сотрудничество с компанией: он заехал в супермаркет сети в Краснодаре и удивился, что он «не соответствует стереотипам»: вокруг чисто, овощи и фрукты лежали в деревянных ящиках, в продаже соевое молоко и авокадо. Он решил, что этот магазин — рай для молодежи, и назначил встречу с департаментом продаж «Магнита».

Помимо пиар-составляющей в аккаунте нужно было сообщать о скидках, а сам профиль магазина не должен был выглядеть как инстаграм продуктового супермаркета — такую задачу, говорит предприниматель, поставил перед ним клиент. «В результате пользователь, зашедший на страничку, должен удивиться тому, что это инстаграм "Магнита"», — сказал Оранж.

Поначалу у каждого семейного гипермаркета был свой профиль, потом их объединили в один, первое фото появилось в июле 2018 года. Сейчас у страницы более 33 тыс. подписчиков.

«Основная цель креатива — работать с молодой аудиторией, ранее не достигаемой в прочих каналах коммуникации, и донести мысль о том, что "Магнит" изменился. Еще нужно учесть, посетители "Магнита" со всей страны дают обратную связь в комментариях о том, что им не понравилось: где завял кабачок, где некорректно обслужили. Мы передаем эти сообщения клиенту, а он быстро устраняет проблемы. Так соцсети выполняют свою первостепенную задачу — общение продавца с конечным потребителем товара», — сказал Оранж.