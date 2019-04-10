Стало известно, кто ведет красивый инстаграм «Магнита»
Гендиректор агентства Trend marketing agency Андрей Оранж рассказал, почему у семьи магазинов «Магнит» такой красивый инстаграм.
Читайте также:
Агентство, по словам Оранжа, ведет аккаунт «Магнита» — создает контент, продвигает публикации и отслеживает результаты кампаний. В интервью vc.ru Оранж рассказал, с чего началось сотрудничество с компанией: он заехал в супермаркет сети в Краснодаре и удивился, что он «не соответствует стереотипам»: вокруг чисто, овощи и фрукты лежали в деревянных ящиках, в продаже соевое молоко и авокадо. Он решил, что этот магазин — рай для молодежи, и назначил встречу с департаментом продаж «Магнита».
Помимо пиар-составляющей в аккаунте нужно было сообщать о скидках, а сам профиль магазина не должен был выглядеть как инстаграм продуктового супермаркета — такую задачу, говорит предприниматель, поставил перед ним клиент.
«В результате пользователь, зашедший на страничку, должен удивиться тому, что это инстаграм "Магнита"», — сказал Оранж.
Поначалу у каждого семейного гипермаркета был свой профиль, потом их объединили в один, первое фото появилось в июле 2018 года. Сейчас у страницы более 33 тыс. подписчиков.
Читайте также:
«Основная цель креатива — работать с молодой аудиторией, ранее не достигаемой в прочих каналах коммуникации, и донести мысль о том, что "Магнит" изменился. Еще нужно учесть, посетители "Магнита" со всей страны дают обратную связь в комментариях о том, что им не понравилось: где завял кабачок, где некорректно обслужили. Мы передаем эти сообщения клиенту, а он быстро устраняет проблемы. Так соцсети выполняют свою первостепенную задачу — общение продавца с конечным потребителем товара», — сказал Оранж.
Как сообщали Юга.ру, аккаунт «Магнита» в январе принял участие в челлендже в поддержку британской певицы Адель, которая заявила о намерении уйти со сцены.
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.