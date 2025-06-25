В Краснодаре вечером 24 июня отключили мобильный интернет
Жители Краснодарского края фиксировали масштабный сбой в работе мобильного интернета
Вечером 24 июня сотрудники Юга.ру заметили отключение мобильного интернета в Карасунском и Центральном округах Краснодара. Мобильный интернет не работал у всех крупных провайдеров примерно с 22:30.
Сайт «Сбой.рф» зафиксировал резкий рост жалоб на работу интернет-сервисов от жителей Кубани примерно с 23:30.
Краснодарский край попал на второе место в рейтинг регионов с наибольшим числом жалоб за последние 3 часа с 406 жалобами, причем у лидирующей Москвы их было 427. Во всех регионах, кроме Кубани, жалобы за последние три часа поступали равномерно.
Напомним, в России регулярно не работает мобильный интернет и связь. Чаще всего власти объясняли отключения соображениями безопасности, видимо, в связи с ведением военной спецоперации в Украине.
Как сообщали Юга.ру, 18 июня оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении мобильного интернета в целях безопасности. Жители также жаловались на некорректную работу приложений такси.