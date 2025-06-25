В Краснодаре вечером 24 июня отключили мобильный интернет

Вечером 24 июня сотрудники Юга.ру заметили отключение мобильного интернета в Карасунском и Центральном округах Краснодара. Мобильный интернет не работал у всех крупных провайдеров примерно с 22:30.

Сайт «Сбой.рф» зафиксировал резкий рост жалоб на работу интернет-сервисов от жителей Кубани примерно с 23:30.

Краснодарский край попал на второе место в рейтинг регионов с наибольшим числом жалоб за последние 3 часа с 406 жалобами, причем у лидирующей Москвы их было 427. Во всех регионах, кроме Кубани, жалобы за последние три часа поступали равномерно.