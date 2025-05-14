В «Доме книги» впервые пройдут архитектурные дебаты. В них поучаствует экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир

Краснодарский край

Распечатать

  • Улица Коммунаров © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Улица Коммунаров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Темой дебатов станет противостояние свободы творчества и архитектурных норм

«Дом книги» анонсировал на 16 мая дискуссию об архитектуре, которая пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Первые дебаты будут посвящены разговору о противостоянии свободы творчества и архитектурных норм и регламентов.

Статьи Алексея Тимофеева об архитектурных проблемах:

За нормативы выступит экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Наталья покинула пост главного архитектора в 2021 году и сейчас занимает должность заместителя руководителя ГКУ КК «Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края». Ее оппонентом станет Алексей Тимофеев — основатель и генеральный директор бюро Bureau ARD.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.

Дебаты пройдут 16 мая в 18:00 в арт-резиденции «Дом книги» по улице Красная, 43. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре художница Веро Ювакаева покажет выставку и пластический перформанс.

Архитектура Афиша Искусство Образование События

Новости

В «Доме книги» впервые пройдут архитектурные дебаты. В них поучаствует экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир
В Японском саду Краснодара научат делать талисманы, наперстки-кольца и открытки с рисунками
В Сочи впервые за 14 лет зацвела редкая катальпа Фаржа. Она растет олько в трех местах в РФ
Оперштаб Кубани назвал фейком заявление минобра Мурманской области об исключении детских лагерей Анапы из мест для отдыха
Замазученный анапский песок планируют увозить на еще один полигон под Новороссийском
В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой

Лента новостей

«Если вложить много денег в школу, то ее выпускники будут требовать от власти исполнения обещаний»
Вчера, 16:30
«Если вложить много денег в школу, то ее выпускники будут требовать от власти исполнения обещаний»
Александр Сафронов о проблемах современной школы и вариантах их решения
Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину
Сегодня, 12:10
Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину
В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой
Сегодня, 16:05
В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой

Реклама на сайте