Первые дебаты будут посвящены разговору о противостоянии свободы творчества и архитектурных норм и регламентов.

«Дом книги» анонсировал на 16 мая дискуссию об архитектуре, которая пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

За нормативы выступит экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Наталья покинула пост главного архитектора в 2021 году и сейчас занимает должность заместителя руководителя ГКУ КК «Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края». Ее оппонентом станет Алексей Тимофеев — основатель и генеральный директор бюро Bureau ARD.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.