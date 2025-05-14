В «Доме книги» впервые пройдут архитектурные дебаты. В них поучаствует экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир
Темой дебатов станет противостояние свободы творчества и архитектурных норм
«Дом книги» анонсировал на 16 мая дискуссию об архитектуре, которая пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».
Первые дебаты будут посвящены разговору о противостоянии свободы творчества и архитектурных норм и регламентов.
Статьи Алексея Тимофеева об архитектурных проблемах:
За нормативы выступит экс-главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Наталья покинула пост главного архитектора в 2021 году и сейчас занимает должность заместителя руководителя ГКУ КК «Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края». Ее оппонентом станет Алексей Тимофеев — основатель и генеральный директор бюро Bureau ARD.
«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.
Дебаты пройдут 16 мая в 18:00 в арт-резиденции «Дом книги» по улице Красная, 43. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация.
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