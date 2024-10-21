В Новороссийске возбудили уголовное дело против хозяина мусорного полигона. Летом свалка горела дважды

Предыстория: В начале лета 2024 года в Новороссийске на горе Щелба загорелся мусорный полигон. На четвертый день пожара власти сообщили , что огонь охватил 36 тыс. кв. метров. В конце августа свалка загорелась второй раз за лето — площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Тогда эколог Евгений Витишко предположил , что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. В сентябре спасатели Кубани выяснили , что причиной пожара на мусорном полигоне стал поджог.

21 октября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что на совещании в администрации обсудили экологическое состояние города и систему обращения с ТКО. Пресс-служба мэрии рассказала , что в отношении оператора полигона, расположенного на горе Щелба, ООО «Терра-Н» возбудили уголовное дело. Расследование идет по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Максимальное наказание — до восьми лет тюрьмы.

На совещании чиновник Рафаэль Бегляров отметил, что реконструкцию полигона на 2022-2024 годы оценивали в 221 млн рублей. Однако «Терра-Н» лишь частично реализовала инвестиционную программу за 76 млн рублей.

По его словам, из-за неполной реконструкции дальнейшее использование полигона находится под угрозой.

«Непринятие мер, направленных на реконструкцию полигона, отсутствие на территории муниципального образования иного места для возможности размещения отходов, создают предпосылки для отсутствия возможности вывоза отходов с улиц города в случае возникновения локальных ЧС или возгораний, подобных тем, которые происходили в летний период 2024 года», — заявил Бегляров.



Также Наталья Приходько рассказала, что в августе на общественных обсуждениях жители Новороссийска выступали против расширения полигона. Комиссия рекомендовала принять это предложение из-за расположенных близи защитных лесов и отсутствия проекта лесовосстановления.



Приходько ознакомила присутствующих на совещании с откорректированной схемой функционального зонирования. Из нее исключили территорию под расширение полигона.