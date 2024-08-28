Власти Анапы запретили музыкально-спортивный фестиваль «Компас»

Мэрия Анапы не согласовала проведение трехдневного фестиваля на Благовещенской косе

28 августа «Анапское Черноморье» сообщило , что мэрия Анапы запретила проводить на территории курорта пляжный фестиваль «Компас». Он запланирован на 6-8 сентября на Благовещенской косе. Организаторы активно рекламировали событие в социальных сетях и продавали билеты.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, координаторы нарушили порядок проведения массового мероприятия с участием 500 человек, установленный законом Краснодарского края № 2685-КЗ.

«Согласно закону, предприниматели должны были подать заявку за 30 дней до даты проведения, но этого не сделали. Также нет информации о принятии исчерпывающего комплекса мер безопасности — обеспечение пожарной, антитеррористической, общественной безопасности, дежурства карет скорой помощи», — заявили в мэрии.

За три дня «Компаса» должны были выступить 40 артистов и музыкантов.

Напомним, 9 августа администрация Краснодарского края ввела в регионе ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.