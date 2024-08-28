Власти Анапы запретили музыкально-спортивный фестиваль «Компас»
Мэрия Анапы не согласовала проведение трехдневного фестиваля на Благовещенской косе
28 августа «Анапское Черноморье» сообщило, что мэрия Анапы запретила проводить на территории курорта пляжный фестиваль «Компас». Он запланирован на 6-8 сентября на Благовещенской косе. Организаторы активно рекламировали событие в социальных сетях и продавали билеты.
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Как рассказали в пресс-службе мэрии, координаторы нарушили порядок проведения массового мероприятия с участием 500 человек, установленный законом Краснодарского края № 2685-КЗ.
«Согласно закону, предприниматели должны были подать заявку за 30 дней до даты проведения, но этого не сделали. Также нет информации о принятии исчерпывающего комплекса мер безопасности — обеспечение пожарной, антитеррористической, общественной безопасности, дежурства карет скорой помощи», — заявили в мэрии.
За три дня «Компаса» должны были выступить 40 артистов и музыкантов.
Напомним, 9 августа администрация Краснодарского края ввела в регионе ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара призвал не запускать в городе фейерверки.