Ночь в могиле, будни медика, говорящие драконы. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 6 июня

Рассказываем, что можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара (18+)

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 6 июня. Триллер «Сплит. Звезда на грани» (18+) рассказывает об актрисе Ли Су Ён, которая после перерыва планирует триумфально вернуться в большое кино. После того, как она становится свидетелем несчастного случая, происходит цепочка странных событий. Комедия «Непослушники» (12+) — финальная часть известной российской франшизы. Следователь решает дать четверым детям-сиротам последний шанс и отправляет их в монастырь к отцу Анатолию, чтобы тот перевоспитал их.

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Драматический триллер «Асфальтовые джунгли» (18+) — история врача и его первого года на работе в середине 1990-х в Гарлеме. Олли Кросса ждут перестрелки, плохие и хорошие полицейские, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и профессиональное выгорание. Фильм получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. В комедии «Научи меня жить» (16+) успешный бизнесмен становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает его.

Хоррор «Астрал. Ночь в могиле» (18+) рассказывает про девушку Ситу, которая решает опробовать и опровергнуть древнее поверье. Легенда гласит, что самые ярые грешники после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в гробу. Героиня находит такого человека и просит оставить её вместе с ним на одну ночь в могиле. В комедии «Шах и мат» (18+) жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется. Она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую учительницу обычной школы в не самом благополучном районе. Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Однако благодаря её особому подходу у школьных аутсайдеров появляется шанс стать чемпионами страны по шахматам.

Действие драмы «На краю земли» (12+) происходит в Новой Зеландии 1830-х годов, в мире маори, где межплеменные войны стали нормой. Проповедник Томас Манро отправляется в недавно основанный город Эпворт. По дороге он становится свидетелем убийства невинных людей от рук вождя Акатаравы и спасает дочь его непримиримого соперника. В мультфильме «Последний дракон» (6+) отважной девочке предстоит попытаться спасти магических существ. Её ждет полное опасности путешествие через самые удивительные места древнего Китая.