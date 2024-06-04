Мюзикл, балет, опера и спектакль на большом экране. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В Краснодаре покажут постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)

3 июня сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране покажут мюзикл, балет, оперу и спектакль. 

Читайте также:

Расписание кинопоказов:

  • 7 июня балет «Ироничные танцы» (18+), Нидерландский театр танца (Гаага);
  • 16 июня опера «Тоска» (16+), театр «Арена ди Верона» (Италия);
  • 21 июня мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+), театр «Бродвей Москва» (Россия);
  • 30 июня спектакль «Я — Сергей Образцов» (16+), Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова (Россия).

Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 июня открытие экспозиции «Франсиско Гойя. Хаос души». Будет представлено около 100 репродукций произведений выдающегося испанского художника, выполненных в технике жикле.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Мюзикл, балет, опера и спектакль на большом экране. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»
Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре III
Мэрия Сочи проведет фестиваль по воркауту в День России
Аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва
Главная улица Краснодара вошла в топ-3 самых дорогих торговых кварталов в России
Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел

Лента новостей

Спортивные и неравнодушные
Вчера, 09:01
Спортивные и неравнодушные
Больше 2000 краснодарцев вышли на старт бегового «Зеленого марафона» в День защиты детей
Дискотека, карате и флешмоб
3 июня, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
3 июня, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте