Мюзикл, балет, опера и спектакль на большом экране. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»
В Краснодаре покажут постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)
3 июня сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране покажут мюзикл, балет, оперу и спектакль.
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Расписание кинопоказов:
- 7 июня балет «Ироничные танцы» (18+), Нидерландский театр танца (Гаага);
- 16 июня опера «Тоска» (16+), театр «Арена ди Верона» (Италия);
- 21 июня мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+), театр «Бродвей Москва» (Россия);
- 30 июня спектакль «Я — Сергей Образцов» (16+), Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова (Россия).
Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.
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