Мюзикл, балет, опера и спектакль на большом экране. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

В Краснодаре покажут постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)

3 июня сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране покажут мюзикл, балет, оперу и спектакль.

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Расписание кинопоказов: 7 июня балет «Ироничные танцы» (18+), Нидерландский театр танца (Гаага);

16 июня опера «Тоска» (16+), театр «Арена ди Верона» (Италия);

21 июня мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+), театр «Бродвей Москва» (Россия);

30 июня спектакль «Я — Сергей Образцов» (16+), Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова (Россия). Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.