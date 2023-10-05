В Краснодаре до конца года планируют достроить шесть школ
В мэрии Краснодара рассказали, что до конца 2023 года в городе построят шесть школ
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что до конца года в городе построят шесть школ. Одна из них находится на улице Байбакова в Прикубанском округе.
«До конца года в Краснодаре должны завершить строительство ещё шести образовательных учреждений. Естественно они все на личном контроле. Школа на Байбакова одна из них. Отставание по срокам всё ещё есть», — сообщил Наумов.
Также до конца года введут в эксплуатацию учебные учреждения по улицам Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском, им. Н. К. Байбакова, Колхозной и ещё две школы в ЖК «Самолёт». Еще одну школу возводят в станице Елизаветинской по нацпроекту.
Напомним, что власти Краснодара обещали построить в городе 11 школ до конца 2023 года. Пять из них приняли учеников 1 сентября.
Школы заработали:
- в Новознаменском жилом районе на улице Демидовской (300 мест);
- в районе Западного обхода на улице Конгрессной (1550 мест);
- в пос. Плодородном на улице Александра Сапрунова (1550 мест);
- в пос. Знаменском на улице Природной (1550 мест);
- в пос. Российском на улице Тверской (1500 мест).
Как писали ранее Юга.ру, краснодарский департамент образования рассказал о нехватке учителей и зарплатах молодых педагогов.