В Краснодаре планируют построить школу на улице Обрывной

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/
    © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/

Начать строительство нового учебного заведения на 1550 мест на улице Обрывной планируют этой осенью

Школу возведут за счет средств из краевого бюджета. К строительству учебного заведения по ул. Обрывной, 11 планируют приступить в ноябре 2023 года, сообщает мэрия Краснодара.

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По данным администрации города, проект школы уже готов и прошел госэкспертизу. Ее территория займет почти 3 га. Площадь трехэтажного здания составит около 27 тыс. квадратных метров.

В образовательном учреждении будут учебные классы, два актовых зала, столовая и спортзалы. Во дворе школы оборудуют несколько спортивных площадок.

  • © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/
    © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/
  • © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/
    © Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/

Напомним, что в Адыгее 1 сентября каждый первоклассник получит портфель и канцтовары.

Как сообщали Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс, а в некоторых учреждениях города сформировали более 15.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ. На месте 20-летнего недостроя в ЮМР на территории школы № 89 появится спортивный объект.

Благоустройство Краснодар Строительство Школа

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