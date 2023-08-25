В Краснодаре планируют построить школу на улице Обрывной

Начать строительство нового учебного заведения на 1550 мест на улице Обрывной планируют этой осенью

Школу возведут за счет средств из краевого бюджета. К строительству учебного заведения по ул. Обрывной, 11 планируют приступить в ноябре 2023 года, сообщает мэрия Краснодара.

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По данным администрации города, проект школы уже готов и прошел госэкспертизу. Ее территория займет почти 3 га. Площадь трехэтажного здания составит около 27 тыс. квадратных метров.



В образовательном учреждении будут учебные классы, два актовых зала, столовая и спортзалы. Во дворе школы оборудуют несколько спортивных площадок.

© Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/

© Фото Александра Райко с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/osenyu-2023-goda-planiruetsya-nachat-stroitelstvo-shkoly-na-1550-mest-po-ul-obryvnoy/