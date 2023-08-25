В Краснодаре планируют построить школу на улице Обрывной
Начать строительство нового учебного заведения на 1550 мест на улице Обрывной планируют этой осенью
Школу возведут за счет средств из краевого бюджета. К строительству учебного заведения по ул. Обрывной, 11 планируют приступить в ноябре 2023 года, сообщает мэрия Краснодара.
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По данным администрации города, проект школы уже готов и прошел госэкспертизу. Ее территория займет почти 3 га. Площадь трехэтажного здания составит около 27 тыс. квадратных метров.
В образовательном учреждении будут учебные классы, два актовых зала, столовая и спортзалы. Во дворе школы оборудуют несколько спортивных площадок.
Напомним, что в Адыгее 1 сентября каждый первоклассник получит портфель и канцтовары.
Как сообщали Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс, а в некоторых учреждениях города сформировали более 15.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до конца года планируют достроить 11 школ. На месте 20-летнего недостроя в ЮМР на территории школы № 89 появится спортивный объект.