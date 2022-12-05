В Краснодаре появится ещё одна школа в Фестивальном микрорайоне. Её уже начали строить

В трёхэтажном здании будут не только учебные классы, но также медицинский пункт, три спортивных и два актовых зала, библиотека, столовая на 413 человек и буфет на 50 мест, спортивная площадка во дворе. Возводят новую школу за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Как рассказал новый мэр Краснодара Евгений Наумов, это сложный объект, так как находится в уже существующей застройке, где проложены инженерные сети, сформирована улично-дорожная сеть. Сейчас идут подготовительные работы на участке площадью 27,5 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре приступили к строительству школы на 1550 мест на улице имени Героя Яцкова. Здание будет трёхэтажным, в нем разместят 62 класса, медкабинет, столовую на 775 мест, спортивный и актовый залы, библиотеку.