Краснодарское водохранилище заполнено всего на 6,3 %

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    Краснодарское водохранилище © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Уровень воды в реке Кубань и Краснодарском водохранилище осенью 2023 года опустился до минимальных отметок

«Кубанское БВУ» сообщает, что по состоянию на 8:00 27 октября приток воды в водохранилище отмечается на уровне 86,0 м3/сек, а сброс — 71,0 м3/сек.

Читайте также:

Из 2 млрд 794 млн кубов водохранилище заполнено только на 175 млн. Следовательно, всего на 6,3 %.

Напомним, что в сентябре уровень воды в реке Кубань резко снизился до -721 см. По данным портала AllRivers, на 27 октября он остается на той же отметке. Минимальный уровень воды в этот день наблюдался в 2020 году. Тогда Краснодарское водохранилище обмелело до -744 см.

Как писали ранее Юга.ру, на расчистку Краснодарского водохранилища до конца 2025 года обещали направить 3,8 млрд рублей.

Краснодар Краснодарское водохранилище Река Кубань Экология

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте