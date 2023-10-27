Краснодарское водохранилище заполнено всего на 6,3 %

Из 2 млрд 794 млн кубов водохранилище заполнено только на 175 млн. Следовательно, всего на 6,3 %.



Напомним, что в сентябре уровень воды в реке Кубань резко снизился до -721 см. По данным портала AllRivers, на 27 октября он остается на той же отметке. Минимальный уровень воды в этот день наблюдался в 2020 году. Тогда Краснодарское водохранилище обмелело до -744 см.