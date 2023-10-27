Краснодарское водохранилище заполнено всего на 6,3 %
Уровень воды в реке Кубань и Краснодарском водохранилище осенью 2023 года опустился до минимальных отметок
«Кубанское БВУ» сообщает, что по состоянию на 8:00 27 октября приток воды в водохранилище отмечается на уровне 86,0 м3/сек, а сброс — 71,0 м3/сек.
Читайте также:
Из 2 млрд 794 млн кубов водохранилище заполнено только на 175 млн. Следовательно, всего на 6,3 %.
Напомним, что в сентябре уровень воды в реке Кубань резко снизился до -721 см. По данным портала AllRivers, на 27 октября он остается на той же отметке. Минимальный уровень воды в этот день наблюдался в 2020 году. Тогда Краснодарское водохранилище обмелело до -744 см.
Как писали ранее Юга.ру, на расчистку Краснодарского водохранилища до конца 2025 года обещали направить 3,8 млрд рублей.