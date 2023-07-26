В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест. Ее откроют к 1 сентября

1 сентября 2023 года новая школа в краснодарском поселке Знаменском примет первых учеников

Учебное заведение находится в микрорайоне «Родные Просторы». Застройщик — группа компаний ТОЧНО.

В школе есть: 62 учебных класса;

50 специализированных кабинета;

зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест;

столовая на 775 посадочных мест;

три спортзала с отдельными санузлами и душевыми комнатами;

тренажерный зал;

танцевальная студия;

кабинет робототехники;

медиатека и просторная библиотека с читальным залом.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Здание зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты продленного дня.

Для маломобильных учеников оборудовали подъемники и два лифта, в каждой блок-секции есть специальные санузлы.

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Помимо самого здания, застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивная зона включает в себя современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для досуга и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Школа получилось большой и современной. Уже сейчас ее готовность составляет 100%. Помимо всех запланированных работ по благоустройству к 1 сентября мы отреставрируем и заасфальтируем дорогу, ведущую к учебному заведению, организуем автобусно-разворотную площадку, остановку общественного транспорта и парковку», — прокомментировал руководитель проектов по социальным объектам ГК ТОЧНО Дмитрий Жук.

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Федеральный девелопер уделяет большое внимание строительству социальных объектов в своих жилых комплексах. Помимо школы на 1550 мест, в Знаменском ТОЧНО достроил детский сад (работает с марта 2022 года), храм (в апреле здесь уже прошло пасхальное богослужение) и парк «Родные просторы». Сейчас застройщик возводит в поселке еще два детских сада и поликлинику.