В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест. Ее откроют к 1 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

1 сентября 2023 года новая школа в краснодарском поселке Знаменском примет первых учеников

Учебное заведение находится в микрорайоне «Родные Просторы». Застройщик — группа компаний ТОЧНО.

В школе есть:

  • 62 учебных класса;
  • 50 специализированных кабинета;
  • зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест;
  • столовая на 775 посадочных мест;
  • три спортзала с отдельными санузлами и душевыми комнатами;
  • тренажерный зал;
  • танцевальная студия;
  • кабинет робототехники;
  • медиатека и просторная библиотека с читальным залом.
  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Здание зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты продленного дня.

Для маломобильных учеников оборудовали подъемники и два лифта, в каждой блок-секции есть специальные санузлы.

«Ни одно дерево не пострадает»:

Помимо самого здания, застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивная зона включает в себя современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для досуга и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Школа получилось большой и современной. Уже сейчас ее готовность составляет 100%. Помимо всех запланированных работ по благоустройству к 1 сентября мы отреставрируем и заасфальтируем дорогу, ведущую к учебному заведению, организуем автобусно-разворотную площадку, остановку общественного транспорта и парковку», — прокомментировал руководитель проектов по социальным объектам ГК ТОЧНО Дмитрий Жук.

На Западном обходе Краснодара построят школу:

Федеральный девелопер уделяет большое внимание строительству социальных объектов в своих жилых комплексах. Помимо школы на 1550 мест, в Знаменском ТОЧНО достроил детский сад (работает с марта 2022 года), храм (в апреле здесь уже прошло пасхальное богослужение) и парк «Родные просторы». Сейчас застройщик возводит в поселке еще два детских сада и поликлинику.

Как писали Юга.ру, ТОЧНО построит на заброшенной территории завода элитный ЖК «Патрики», а рядом с жилым комплексом, на улице Сормовской, за счет собственных средств создаст новый бульвар.

Благоустройство ГК ТОЧНО Дети Образование Строительство Школа Школьники

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В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест. Ее откроют к 1 сентября

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