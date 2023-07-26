В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест. Ее откроют к 1 сентября
1 сентября 2023 года новая школа в краснодарском поселке Знаменском примет первых учеников
Учебное заведение находится в микрорайоне «Родные Просторы». Застройщик — группа компаний ТОЧНО.
В школе есть:
- 62 учебных класса;
- 50 специализированных кабинета;
- зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест;
- столовая на 775 посадочных мест;
- три спортзала с отдельными санузлами и душевыми комнатами;
- тренажерный зал;
- танцевальная студия;
- кабинет робототехники;
- медиатека и просторная библиотека с читальным залом.
Здание зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты продленного дня.
Для маломобильных учеников оборудовали подъемники и два лифта, в каждой блок-секции есть специальные санузлы.
«Ни одно дерево не пострадает»:
Помимо самого здания, застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивная зона включает в себя современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для досуга и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки.
«Школа получилось большой и современной. Уже сейчас ее готовность составляет 100%. Помимо всех запланированных работ по благоустройству к 1 сентября мы отреставрируем и заасфальтируем дорогу, ведущую к учебному заведению, организуем автобусно-разворотную площадку, остановку общественного транспорта и парковку», — прокомментировал руководитель проектов по социальным объектам ГК ТОЧНО Дмитрий Жук.
На Западном обходе Краснодара построят школу:
Федеральный девелопер уделяет большое внимание строительству социальных объектов в своих жилых комплексах. Помимо школы на 1550 мест, в Знаменском ТОЧНО достроил детский сад (работает с марта 2022 года), храм (в апреле здесь уже прошло пасхальное богослужение) и парк «Родные просторы». Сейчас застройщик возводит в поселке еще два детских сада и поликлинику.
Как писали Юга.ру, ТОЧНО построит на заброшенной территории завода элитный ЖК «Патрики», а рядом с жилым комплексом, на улице Сормовской, за счет собственных средств создаст новый бульвар.