Пляж под Краснодаром не строят. В мэрии рассказали о причинах заморозки проекта в станице Старокорсунской

В станице Старокорсунской инвестор так и не начал строить пляж для отдыха. Его открытие недавно перенесли на 2024 год

Предыстория. Открытие пляжного комплекса в станице Старокорсунской перенесли на 2024 год. Причиной такого решения стала внешнеэкономическая ситуация. Зону отдыха хотели благоустроить еще в 2023 году. Участок площадью 2,9 га планировали оборудовать навесами, кабинками для переодевания, душем, туалетами, питьевыми фонтанчиками, пунктами проката инвентаря, медпунктами и игровыми площадками.

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Юга.ру обратились в мэрию Краснодара за комментарием. Там рассказали, что строить площадку инвестор так и не начал:



«По информации управления экономики, начало работ на площадке курортного комплекса в станице Старокорсунской было отложено инвестором «Курортный центр Кукуруза» по ряду причин. Основная из них — отказ ФГКУ «Кубанское бассейновое водное управление» в заключении договора водопользования акватории Краснодарского водохранилища, примыкающей к земельному участку».