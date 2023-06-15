Пляж под Краснодаром не строят. В мэрии рассказали о причинах заморозки проекта в станице Старокорсунской
В станице Старокорсунской инвестор так и не начал строить пляж для отдыха. Его открытие недавно перенесли на 2024 год
Предыстория. Открытие пляжного комплекса в станице Старокорсунской перенесли на 2024 год. Причиной такого решения стала внешнеэкономическая ситуация. Зону отдыха хотели благоустроить еще в 2023 году. Участок площадью 2,9 га планировали оборудовать навесами, кабинками для переодевания, душем, туалетами, питьевыми фонтанчиками, пунктами проката инвентаря, медпунктами и игровыми площадками.
На «Парк достижений» в Краснодаре нет денег:
Юга.ру обратились в мэрию Краснодара за комментарием. Там рассказали, что строить площадку инвестор так и не начал:
«По информации управления экономики, начало работ на площадке курортного комплекса в станице Старокорсунской было отложено инвестором «Курортный центр Кукуруза» по ряду причин. Основная из них — отказ ФГКУ «Кубанское бассейновое водное управление» в заключении договора водопользования акватории Краснодарского водохранилища, примыкающей к земельному участку».
Также в управлении экономики рассказали, что в заключенном договоре нашли нарушения. Предписание об их устранении отправили инвестору территории. Если он не выполнит обязательства — договор будет расторгнут.
О том, где планируют благоустроить территорию для купания, Юга.ру писали здесь.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи открыли пляж с первым круглогодичным бассейном.