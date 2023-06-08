На «Парк достижений» в Краснодаре нет денег. Что происходит с проектом самого большого парка в крае?

Краснодарский край

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  • Нам удалось сфотографировать участок для будущего «Парка достижений» почти точно так, как он изображен в презентации от краевой администрации © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Нам удалось сфотографировать участок для будущего «Парка достижений» почти точно так, как он изображен в презентации от краевой администрации © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В мэрии Краснодара сообщили, что для создания «Парка достижений» нет финансирования

Предыстория. В 2022 году в голосовании по благоустройству зеленых зон в Краснодаре первое место занял «Парк достижений». Власти заявляли, что объект должен стать самым большим в крае. Краснодарский блогер писал, что голосование прошло подозрительно — с тысячей голосов за минуту за указанный выше парк, мы писали об этом здесь. Администрация региона после голосования опубликовала эскизы будущего парка, строить его должны были начать в 2023 году.

8 июня в телеграм-канале «Туподар» появилось фото ответа мэрии Краснодара местному жителю, который спросил — какие перспективы у «Парка достижений». Ему ответили, что на создание проекта нет денег.

Юга.ру уточнили информацию в мэрии, там ответили, что документ действительно является ответом местному жителю. Там пояснили, что «администрация города находится в ожидании доведения средств на благоустройство «Парка Достижений».

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко 6 июня 2022 года писал, что работы начнутся в 2023 году:

«Парк благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Зеленая зона займет 38,5 гектаров в самом центре «Города спорта». Ее планируют благоустроить до конца 2026 года в несколько этапов за счет национального проекта «Жилье и городская среда», а также внебюджетных инвестиций»,сообщала администрация Краснодарского края.

Ранее Юга.ру показывали с воздуха, где в Краснодаре хотели разбить зеленую зону. Ниже эскизы проекта, которые ранее публиковали власти.

  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
  • Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru
    Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Напомним, в этом году в Краснодаре также подвели итоги голосования по благоустройству. «Сквер им. Гатова» стал лидером с большим отрывом, подробности здесь.

Благоустройство Деньги Краснодар Парки Строительство

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