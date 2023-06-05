В Адыгее аул Хоздь затопило второй раз за две недели

5 июня глава Адыгеи сообщил , что аул Хоздь снова затопило. По его словам, с районов республики собрали технику для ликвидации ЧС.

Напомним, что 26 мая появились фото и видео наводнения в ауле Ходзь в Адыгее. Дороги и дворы частных домов оказались затоплены.



Также в Краснодарском крае 4 июня затопило дороги и дома. Пострадали станица Холмская в Абинском районе, хутор Чаплыгин и село Новоукраинское в Гулькевичском районе, а также хутор Прикубанский в Новокубанском районе. Затопило Армавир, в Кореновске ввели режим ЧС.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня.