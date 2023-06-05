Ливни, грозы и сильный ветер. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

С 6 по 7 июня местами в крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.



В бассейнах реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском районах ожидаются подъёмы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.



ЦГМС рекомендует беречь свое имущество и следить за погодой.



Напомним, что в Краснодарском крае 4 июня затопило дороги и дома. Пострадали станица Холмская в Абинском районе, хутор Чаплыгин и село Новоукраинское в Гулькевичском районе, а также хутор Прикубанский в Новокубанском районе. Затопило Армавир, в Кореновске ввели режим ЧС.



Мэрия Краснодара рассказала, что за 4 июня в столице Кубани осадков выпало на 13% больше среднемесячной нормы. На улицах города ликвидируют подтопления, продолжают убирать воду на 18 придомовых территориях.



Как сообщали ранее Юга.ру, днем 4 июня после сильного ливня в Краснодаре залило дороги.