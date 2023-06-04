В Армавире после ливня ввели режим ЧС

Краснодарский край

Распечатать

  • Армавирская молодежь развлекается, ныряя с железнодорожного моста в затопленную улицу Кирова © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Армавир», T.me/armavir
    Армавирская молодежь развлекается, ныряя с железнодорожного моста в затопленную улицу Кирова © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Армавир», T.me/armavir

Из-за многочисленных подтоплений армавирский оперштаб ввел в городе режим чрезвычайной ситуации

В Армавире объявлен режим чрезвычайной ситуации — объявление об этом появилось на сайте городской администрации около 21:30 4 июня. Причиной стали обильные осадки — в течение часа выпало 31 мм осадков (двухнедельная норма). В результате этого оказались затоплены 15 частных домовладений, автовокзал, детский сад №10, обрушился канализационный коллектор на улице Шоссейной и отключились 14 электроподстанций.

В рамках режима ЧС полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Шоссейной — от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

Закрыта для частного автотранспорта улица Советской Армии на отрезке от Пожарского до Краснодарской.

На этих участках ведутся технические работы с целью восстановить водоотведение.

Напомним, что утром 4 июня залповым дождем затопило Краснодар.

Армавир Стихийные бедствия

Новости

В Армавире после ливня ввели режим ЧС
Семья с ребенком погибла под колесами грузовика в Выселках
В Краснодаре прозвучал громкий хлопок – в мэрии говорят, что это сверхзвуковой самолет
Из-за дождя ремонт улицы Зиповской затянулся на сутки
В аэропорту Адлера тягач протаранил самолет
Как затопило Краснодар (ВИДЕО)

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
1 июня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Забора не будет
1 июня, 15:55
Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
1 июня, 20:15
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Реклама на сайте