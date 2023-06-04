В Армавире после ливня ввели режим ЧС

В Армавире объявлен режим чрезвычайной ситуации — объявление об этом появилось на сайте городской администрации около 21:30 4 июня. Причиной стали обильные осадки — в течение часа выпало 31 мм осадков (двухнедельная норма). В результате этого оказались затоплены 15 частных домовладений, автовокзал, детский сад №10, обрушился канализационный коллектор на улице Шоссейной и отключились 14 электроподстанций.

В рамках режима ЧС полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Шоссейной — от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

Закрыта для частного автотранспорта улица Советской Армии на отрезке от Пожарского до Краснодарской.

На этих участках ведутся технические работы с целью восстановить водоотведение.