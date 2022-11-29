Краснодарцы смогут оплатить 99% стоимости покупок в СберМаркете бонусами СберСпасибо

До 2 декабря все клиенты СберМаркета могут оплатить 99% стоимости своих покупок с бонусами от СберСпасибо

При оплате можно использовать как карту Сбера, так и карту другого банка, для этого необходимо войти по Сбер ID и зарегистрироваться в программе лояльности.

Жители Краснодара активно пользуются услугой: за 9 месяцев текущего года они сэкономили 74 млн рублей при заказе продуктов в сервисе. Всего с начала этого года россияне списали 2,5 млрд бонусов на покупки в СберМаркете.

Компания продолжает развивать программы лояльности, снижать стоимость сборки и доставки, а также работать над спецпредложениями. В специальном разделе «Дешевле, чем в магазине» пользователи могут заказать самые популярные продукты по цене до 30% ниже, чем в обычном магазине. А до 30 ноября в рамках «Черной Пятницы» скидки в этом разделе достигают 70%. Среди товаров: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и другие товары первой необходимости — всего около 500 наименований.



Ряд продуктов можно приобрести за 1 рубль в METRO. Для этого нужно собрать корзину от 1000 рублей, добавить в нее акционный товар и применить специальный промокод. Он появляется в мобильном приложении сервиса, в push-сообщениях и email-рассылках.

Сейчас пользователи СберМаркета могут быстрее выбирать необходимые именно им товары и видеть количество сэкономленных денег на скидках. А летом этого года был запущен поиск товаров по всем розничным сетям. Через поисковую строку на главной странице сайта и приложения можно находить продукты и сравнивать цены в любых магазинах, представленных на платформе и доступных по выбранному адресу.

СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.​​