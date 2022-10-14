Власти Анапы опубликовали новость о строительстве мусороперерабатывающего комплекса, а затем удалили её

13 октября на официальном сайте администрации Анапы была опубликована новость о строительстве мусороперерабатывающего комплекса. Позже информация была удалена. Сейчас при попытке открыть страницу по старой ссылке система выдает оповещение о том, что элемент не найден. Нет её и в разделе «Новости».

11 октября на Российском экологическом форуме Краснодарский край подписал соглашение о строительстве в регионе 5 комплексов по переработке отходов. Возводить их будет компания «РТ-инвест» при поддержке Российского экологического оператора. Сумма инвестиций — 23 млрд рублей. Большую часть — 16,5 млрд — предоставит РЭО в виде льготного займа.

«На первом этапе мы начнем с внедрения раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Это современная, оптимальная практика, соответствующая принципам экономики замкнутого цикла. Комплексы позволят отказаться от создания новых полигонов. После второго этапа власти региона смогут закрыть и рекультивировать действующие», — рассказал руководитель компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Мусороперерабатывающие комплексы будут принимать 100% отходов. Их мощность составит 1,5 млн тонн в год. Объекты должны появиться в Туапсинском районе, Армавире, Сочи, станице Староминской и Анапе . Почему администрация курорта решила удалить новость о возможном строительстве комплекса по переработке отходов, не известно.

Ранее Юга.ру писали, что власти Анапы рассказали о планах рекультивировать старую свалку к 2024 году, хотя до этого планировали начать работы в 2022 году. Проект оценили в 60 млн рублей. В Геленджике стоимость рекультивации старого полигона оценили в 12 раз дороже — 756 млн рублей. В станице Полтавской жители вышли на народный сход против мусорного полигона, а в Новороссийске дым от загоревшейся свалки накрыл пригород.