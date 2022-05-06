Власти Анапы рассказали о планах рекультивировать старую свалку к 2024 году. Ранее рекультивацию планировали начать в 2022 году

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Полигон в хуторе Красном в Анапе закрыли по решению суда в 2015 году. Раньше рекультивацию свалки оценивали в 60 млн рублей

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2020 года власти Анапы сообщили, что рекультивация свалки в хуторе Красном обойдется в 60 млн рублей. Чиновники планировали получить эту сумму от министерства ТЭК и ЖКХ. При этом в мэрии города тогда уточняли, что проект рекультивации должны были начать готовить в феврале 2021 года, а саму рекультивацию планировалось начать в 2022 году.

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5 мая пресс-служба администрации Анапы сообщила, что в город приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В своем телеграм-акаунте она написала, что «объект (закрытая свалка) рассматривается для включения в федеральный проект «Чистая страна». В его рамках к концу 2024 года должна быть рекультивирована 191 свалка».

Площадь самой свалки превышает 25 га. О проекте ее рекультивации, который должны были подготовить в прошлом году, ничего не говорится.

Напомним, закрытый мусорный полигон в хуторе Красном неоднократно горел. Самый крупный пожар там случился в 2016 году. Огонь тушили с помощью вертолета. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда назвал позорищем чадящую несколько дней свалку в Анапе.

Анапа Мусор Чиновники

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Власти Анапы рассказали о планах рекультивировать старую свалку к 2024 году. Ранее рекультивацию планировали начать в 2022 году
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