Под Краснодаром нашли очередную незаконную свалку

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Южного управления Росприроднадзора, t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye
    © Скриншот из телеграм-канала Южного управления Росприроднадзора, t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Росприроднадзор нашел несанкционированную свалку в краснодарском поселке Индустриальном

В пресс-службе Южного управления Росприроднадзора сообщили, что сотрудники ведомства нашли незаконную свалку в поселке Индустриальном. Специалисты взяли пробы почв в 35 местах.

«По результатам обследований и лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ведомстве. 

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Юга.ру неоднократно рассказывали о незаконных свалках в Краснодаре. В 2021 году сотрудники редакции обнаружили свалку между поселками Российским и Победителем. Прокуратура Краснодара проверила её и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли).  Собственнику участка предъявили иск. Тогда объем свалки составлял 0,22 га, ущерб природе оценили в 5 млн рублей.

Но через год выяснилось, что на свалку продолжают свозить мусор. Тогда бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил подключить полицию и чиновников, чтобы закрыть полигон. 

Жалобы на стихийные свалки принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. На что еще и как можно пожаловаться в Краснодаре, читайте здесь.

Еще одну незаконную свалку размером 4 тыс. кв. метров нашли сотрудники Росприродназдора. Она находится в районе ТРЦ OZ МОЛЛ.

Краснодар Мусор ТБО Экология

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