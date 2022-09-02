Под Краснодаром нашли очередную незаконную свалку

«По результатам обследований и лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Южного управления Росприроднадзора сообщили, что сотрудники ведомства нашли незаконную свалку в поселке Индустриальном. Специалисты взяли пробы почв в 35 местах.

Юга.ру неоднократно рассказывали о незаконных свалках в Краснодаре. В 2021 году сотрудники редакции обнаружили свалку между поселками Российским и Победителем. Прокуратура Краснодара проверила её и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Собственнику участка предъявили иск. Тогда объем свалки составлял 0,22 га, ущерб природе оценили в 5 млн рублей.

Но через год выяснилось, что на свалку продолжают свозить мусор. Тогда бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил подключить полицию и чиновников, чтобы закрыть полигон.

Жалобы на стихийные свалки принимают на сайте городской администрации. Необходимо указать точное место стихийной свалки и по возможности прикрепить фото. На что еще и как можно пожаловаться в Краснодаре, читайте здесь.

Еще одну незаконную свалку размером 4 тыс. кв. метров нашли сотрудники Росприродназдора. Она находится в районе ТРЦ OZ МОЛЛ.