Прокуратура разъяснила ситуацию с уголовным делом мэра Краснодара Алексеенко. Оно не закрыто

Прокуратура Краснодарского края 28 декабря провела пресс-конференцию, на которой прокурор края Сергей Табельский ответил на вопросы журналистов. Один из них — про уголовное дело против мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Ранее Юга.ру писали, что 22 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против Андрея Алексеенко. Его подозревали в получении взятки в виде дорогого ружья. Стоимость оружия — 1 млн 600 тыс. рублей. По версии следствия, ружье он получил за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке.

О возбуждении уголовного дела сообщило как управление СКР по Краснодарскому краю, так и федеральное ведомство на своем ютуб-канале. Позже эта информация была удалена.

23 декабря в СМИ появилась информация о том, что Алексеенко вернулся к работе.

28 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский разъяснил эту ситуацию.

«Есть тайна следствия. Следователь занимается этим вопросом. Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета. Надзор за ними осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры. Больше пояснений я дать не могу», — сказал Сергей Табельский.