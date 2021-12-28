Прокуратура разъяснила ситуацию с уголовным делом мэра Краснодара Алексеенко. Оно не закрыто

Краснодарский край

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  • Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Прокуратура Краснодарского края 28 декабря провела пресс-конференцию, на которой прокурор края Сергей Табельский ответил на вопросы журналистов. Один из них — про уголовное дело против мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Ранее Юга.ру писали, что 22 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против Андрея Алексеенко. Его подозревали в получении взятки в виде дорогого ружья. Стоимость оружия — 1 млн 600 тыс. рублей. По версии следствия, ружье он получил за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке.

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О возбуждении уголовного дела сообщило как управление СКР по Краснодарскому краю, так и федеральное ведомство на своем ютуб-канале. Позже эта информация была удалена.

23 декабря в СМИ появилась информация о том, что Алексеенко вернулся к работе.

28 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский разъяснил эту ситуацию.

«Есть тайна следствия. Следователь занимается этим вопросом. Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета. Надзор за ними осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры. Больше пояснений я дать не могу», — сказал Сергей Табельский.

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Напомним, Алексеенко стал мэром Краснодара чуть больше месяца назад — 17 ноября. Юга.ру рассказывали, какие обещания он дал в первый рабочий день.

Андрей Алексеенко Краснодар Прокуратура Сергей Табельский Следственный комитет

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