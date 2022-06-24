67 кубанских организаций получили президентские гранты. Среди них семь казачьих обществ, а кто ещё?

Фонд президентских грантов распределил средства второго конкурса 2022 года. 67 организаций из Краснодарского края, включая 26 краснодарских НКО, получили поддержку. Седи них семь казачьих обществ, приют «Краснодог», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», фонд помощи пожилым людям «Прекрасное далеко», храмы, фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», организации «Добрый-Юг» и «Синяя птица». Самую большую сумму — 5 млн 280 тыс. рублей — выиграла краснодарская «Ассоциация юных лидеров» на создание ресурсного центра для матерей.

Президенские гранты не поддержат еще 193 проекта краснодарских НКО, которые подавали заявку. В этом списке оказались инклюзивная танцевальная студия «Рыжий DANCE», инфопортал «Гражданское общество Кубани», проект зеленой школы «Укоренись в Краснодаре» от центра «Помоги городу», лекции о раздельном сборе и мастер-классы по переработке пластика от «Чистой среды», роботизированная платформа изучения английского языка «BAC Board», дом помощи женщинам «Я есть», тьюторское сопровождение детей с аутизмом от Кубанского института профобразования.

Благотворительные организации часто стараются не зависеть от грантов и обеспечивают себя пожертвованиями: грантовая поддержка не достается всем желающим, а значит, НКО каждый год рискуют остаться без денег на уже действующие программы. С какими вызовами столкнулась краснодарская благотворительность в 2022 году, читайте в интервью директора фонда «Открытая среда» Анны Маловой.