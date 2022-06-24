67 кубанских организаций получили президентские гранты. Среди них семь казачьих обществ, а кто ещё?
67 некоммерческих организаций Краснодарского края получили президентские гранты. Самый большой из них составил 5 млн 280 тыс. рублей
Фонд президентских грантов распределил средства второго конкурса 2022 года. 67 организаций из Краснодарского края, включая 26 краснодарских НКО, получили поддержку. Седи них семь казачьих обществ, приют «Краснодог», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», фонд помощи пожилым людям «Прекрасное далеко», храмы, фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», организации «Добрый-Юг» и «Синяя птица». Самую большую сумму — 5 млн 280 тыс. рублей — выиграла краснодарская «Ассоциация юных лидеров» на создание ресурсного центра для матерей.
Юга.ру составили список кубанских победителей грантового конкурса.
- Фонд «Прекрасное далеко» — 2 млн 929 тыс. рублей на социальную службу для пожилых людей (горячее питание, стирка, уборка) «Продолжаем помогать людям».
- Краснодарская «Ассоциация юных лидеров» — 5 млн 280 тыс. рублей на создание ресурсного центра для матерей дошкольников «маМЫ» с коворкингом, услугами няни и психологической помощью.
- Православный приход Свято-Ильинского храма Краснодара — 2 млн 177 тыс. рублей на центр гуманитарной помощи гражданам в трудной ситуации и беженцам «Милосердие».
- Краснодарская общественная организация социально ориентированных инициатив «Формула добра» — 497 тыс. рублей на подготовку детей с синдромом Дауна к сопровождаемому проживанию в проекте «Все получилось».
- Некоммерческая организация помощи семьям детей-инвалидов «Радоваться жизни» — 499 тыс. рублей на социализацию, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
- Краснодарская благотворительная организация «Добрый-Юг» — 3 млн 771 тыс. рублей на социально-трудовую адаптацию молодых людей с ментальными нарушениями.
- Некоммерческий центр помощи детям-инвалидам «Ты не один» — 499 тыс. рублей на помощь в выборе профессии подросткам с ограниченными возможностями здоровья, проект «ПрофиКидс».
- Некоммерческая организация для детей с аутизмом «РАСскажи о себе» — 2 млн 982 тыс. рублей на проект раннего коррекционного вмешательства для детей с аутизмом «СпОСОБЕННЫЕ дети».
- Некоммерческая организация «Помоги пенсионеру» — 485 тыс. рублей на системную патронажную помощь одиноким пожилым людям «И старость не страшна, если молодые помогут».
- Некоммерческая организация «Все дети могут» — 4 млн 682 тыс. рублей на проживание, трудовую занятость и досуг для молодых людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития «Взрослая жизнь навсегда».
- Некоммерческая организация «Благой дар Кубани» — 2 млн 993 тыс. рублей на службу профилактики социального сиротства, сохранения и сопровождения семьи «Семейный круг 2.0».
- Усть-Лабинский союз многодетных семей «Большая семья» — 470 тыс. рублей на проект сбора и выдачи б/у вещей нуждающимся семьям и творческие занятия «Добрый шкафчик».
- Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» — 2 млн 999 тыс. рублей на доступную ABA-терапию детям с аутизмом.
- Некоммерческий центр иновационных технологий «ИТ-Планета» — 2 млн 914 тыс. рублей на программу «Неограниченные возможности» для вовлечения инвалидизированных людей в инновационные проекты.
- Некоммерческий центр для детей с особенностями развития «Солнечный город с любовью к детям» — 500 тыс. рублей на проект «Живи танцуя» (мастер-классы по хореографии для детей с инвалидностью в Горячем ключе).
- Краснодарская общественная организация «Социальный статус» — 495 тыс. рублей на проект «Умничка» для социализации подростков с ОВЗ.
- Благотворительная организация поддержки многодетных семей в Сочи — 500 тыс. рублей на развитие центра юридической поддержки многодетных семей «Знай свое право».
- Некоммерческая организация правовой поддержки, консалтинга и социальной помощи населению «Альянс» — 498 тыс. рублей на консультации по трудовому праву в Тбилисском районе «Право на труд».
- Краснодарская благотворительная организация «Здоровое поколение» — 2 млн 566 тыс. рублей на обучение и ресоциализацию осужденных матерей.
- Некоммерческий центр поведенческих технологий и социальной адаптации «Раскраски» — 496 тыс. рублей на проект ранней помощи людям с аутизмом «РАСтём вместе».
- Сообщество многодетных семей «Единая семья» — 1 млн 147 тыс. рублей на социальную службу помощи «Мамин выходной».
- Общественная организация интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья» — 1 млн 468 тыс. рублей на проект «Иппотерапия — детям, ипповенция — родителям!», в рамках которого проведут занятия с лошадьми для семей детей-инвалидов.
- Некоммерческий центр раннего развития «Славянский Муза-центр» — 2 млн 999 тыс. рублей на бесплатные курсы комплексной абилитации для 84 детей с неврологическими заболеваниями и расстройствами аутистического спектра, обучение и психологическую поддержку родителей в проекте «От сердца к сердцу».
- Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Лисенок» — 435 тыс. рублей на проект «Час добра» по социализации детей-инвалидов в Лабинском районе.
- Некоммерческий центр реабилитации и развития «Благодар» — 2 млн 838 тыс. рублей на занятия с 60 детьми с аутизмом, ДЦП и другими инвалидностями в течение месяца, проект «Калейдоскоп безграничных возможностей».
- Некоммерческая организация «Синяя птица» — 2 млн 237 тыс. рублей на паллиативную и психосоциальную помощь семьям детей с инвалидностью «Островок ЯЖивой».
- Патриотический центр «Безопасная страна» — 497 тыс. рублей на обучение младших школьников ПДД, проект «Безопасность юного пешехода».
- Анапский приют для животных «Добрый мир» — 2 млн 457 тыс. рублей на проект «Создадим добрый мир» по покупке вольеров и корма для кошек и собак, бурению скважины.
- Краевая общественная организация экодвижения «Зеленый край» — 500 тыс. рублей на внедрение раздельного сбора отходов в 20 школ Краснодара, просветительский проект «Экошкола».
- Приют «Краснодог» — 3 млн рублей на проект по стерилизации бездомных животных «НЕсобачкина столица».
- Армавирский культурный центр «Русский мир» — 495 тыс. рублей на культурно-познавательный проект развития малого туризма «Здесь есть что посмотреть!».
- Центр развития территорий и науки «Традиции и инновации» — 498 тыс. рублей на читательский проект для слабовидящих и незрячих краснодарцев «Вместе с нами — по литературной Кубани!».
- Краснодарский союз работников народного образования и науки — 856 тыс. рублей на семинары и мастерские для педагогов «ProfНавигатор».
- Некоммерческая академия эстетической медицины «Эдванс» в Краснодаре — 496 тыс. рублей на инклюзивный проект «Обучение без границ», где участники с инвалидностью и без получат специальность младшей медсестры.
- Некоммерческая организация помощи людям с онкозаболеваниями «Моя жизнь» — 492 тыс. рублей на «школу онкопациента», консультативную и психологическую помощь краснодаркам с онкозаболеваниями, обучение врачей.
- Ольгинское хуторское казачье общество — 500 тыс. рублей на создание детского клуба самбо и дзюдо в проекте «Будущее за здоровьем».
- Федерация айкидо Краснодарского края — 961 тыс. рублей на создание бесплатного молодежного центра айкидо.
- Общественная «Высшая лига клуб физкультуры и спорта» — 468 тыс. рублей на занятия бегового клуба.
- Армавирский общественный фитнес-центр «Галактика» — 414 тыс. рублей на доступные занятия спортом в рамках «Азбуки движения и полезных привычек».
- Сочинская федерация борьбы дзюдо и самбо — 2 млн 971 тыс. рублей на развитие городского центра адаптивного самбо для детей с ДЦП.
- Краснодарская общественная организация «Легкое дыхание» — 2 млн. 269 тыс. рублей на профилактику Covid-19 и реабилитацию после болезни в проекте «Код здоровья. Здоровое будущее».
- Федерация фитнес-аэробики Краснодарского края — 486 тыс. рублей на проект «Фитнес-аэробика в школу».
- Лабинский общественный спортивно-танцевальный клуб «Нивадия» — 499 тыс. рублей на создание творческого объединения для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Танцы на облаках».
- Кубанская община сестер милосердия — 2 млн 991 тыс. рублей на восстановление стоматологического здоровья 100 детей с ментальными нарушениями, проект «Счастливая улыбка».
- Краснодарская федерация киокушин — 495 тыс. рублей на спортивные занятия с детьми из уязвимых категорий населения «Я/ты тренер».
- Анапская федерация каратэ и адаптивных видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья — 312 тыс. рублей на проведение «Особенной Спартакиады»
- Краснодарская благотворительная организация «Дари добро» — 2 млн 998 тыс. рублей на занятия с детьми, подростками и молодежью с ограниченными возможностями здоровья «Sport Skills: спорт — без границ» в Туапсе.
- Некоммерческий иппоцентр «Маргарита» — 808 тыс. рублей на открытие адаптивного конного лагеря в Сочи для детей с инвалидностью.
- Краснодарская федерация синкёкусинкай — 497 тыс. рублей на тренировочные сборы в летней школе единоборств «Старт успешных» для 100 детей из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.
- Ассоциация некоммерческих организаций «Добродел» — 495 тыс. рублей на устойчивое развитие и взаимодействие НКО Краснодарского края.
- Некоммерческая организация поддержки социальных инициатив «Третий сектор» — 996 тыс. рублей на «Социальный плантарий» для лидеров молодых НКО.
- Центр поиска пропавших людей Краснодарского края — 495 тыс. рублей на обучение 60 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» навыкам первой помощи пострадавшим и их эвакуации «Первая ДОБРОПОМОЩЬ».
- Щербиновское районное казачье общество — 2 млн 318 тыс. рублей на открытие детско-юношеского конно-спортивного клуба в рамках проекта «Мой край — земля казачья».
- Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» — 727 тыс. рублей на выставку «Помни о нас» о судьбах пациентов психиатрических клиник, детей с инвалидностью, врачей-евреев на Северном Кавказе в годы Второй мировой войны.
- Тихорецкое районное казачье общество — 490 тыс. рублей на спортивные мероприятия для молодежи «Я, ты, он, она — мы единая страна!».
- Брюховецкое станичное казачье общество — 499 тыс. рублей на развитие военно-спортивного казачьего клуба «Ратник».
- Ахтырская общественная организация самоуправления «Городок» — 499 тыс. рублей на изучение школьниками подвигов местных пожарных в годы Великой Отечественной войны и мирное время, создание тематического арт-объекта «Бойцам огненного фронта».
- Краснодарская ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» — 3 млн 885 тыс. рублей на просветительскую программу «Нам доверена память. Битва за Кавказ».
- Некоммерческая организация развития культурно-исторического наследия «Источник» — 499 тыс. рублей на изучение школьниками Лабинского района средневекового городища «Куньша — город на караванной тропе».
- Владимирское хуторское казачье общество — 500 тыс. рублей на развитие музея казачьего наследия.
- Славянская районная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов — 2 млн 552 тыс. рублей на патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти погибших участников Великой Отечественной войны в проекте «Нам дороги эти позабыть нельзя».
- Лабинское городское казачье общество — 494 тыс. рублей на развитие местного музея казачьей славы.
- Православный приход краснодарского Храма всех святых — 443 тыс. рублей на музеефикацию Всесвятского кладбища.
- Некоммерческая организация патриотического воспитания и традиционных ценностей «Родина» — 499 тыс. рублей на военно-спортивные игры для школьников Новороссийска « Дорогой легендарного десанта».
- Некоммерческая организация развития генеалогического туризма «Места и лица» — 500 тыс. рублей на проект сохранения довоенного фотонаследия станицы Убеженской «Мои корни — Убеженская».
- Абинское районное казачье общество — 424 тыс. рублей на создание «Тропы бессмертия» в честь погибших в Великой Отечественной войне.
- Некоммерческий центр сохранения и развития культуры «Новая линия» — 500 тыс. рублей на исследовательский проект для лабинских школьников «Памятники — маяки истории».
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Президенские гранты не поддержат еще 193 проекта краснодарских НКО, которые подавали заявку. В этом списке оказались инклюзивная танцевальная студия «Рыжий DANCE», инфопортал «Гражданское общество Кубани», проект зеленой школы «Укоренись в Краснодаре» от центра «Помоги городу», лекции о раздельном сборе и мастер-классы по переработке пластика от «Чистой среды», роботизированная платформа изучения английского языка «BAC Board», дом помощи женщинам «Я есть», тьюторское сопровождение детей с аутизмом от Кубанского института профобразования.
Благотворительные организации часто стараются не зависеть от грантов и обеспечивают себя пожертвованиями: грантовая поддержка не достается всем желающим, а значит, НКО каждый год рискуют остаться без денег на уже действующие программы. С какими вызовами столкнулась краснодарская благотворительность в 2022 году, читайте в интервью директора фонда «Открытая среда» Анны Маловой.