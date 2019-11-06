В Краснодаре обсудили проблемы раздельного сбора и переработки мусора

Партнерский Краснодарский край

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Проблемы экологии и сбора отходов в Краснодарском крае стали главной темой круглого стола, организованного компанией Coca-Cola 31 октября

Сначала на мероприятии подвели итоги недавней экологической кампании Coca-Cola, посвященной международному дню Черного моря. По словам руководителя некоммерческой организации «Чистая среда» Елены Полосуевой, в его водах за последние годы образовалось 140 мусорных пятен. Кроме того, эксперты отмечают, что на побережье Черного моря обнаружено около 13 тысяч пластиковых фрагментов разного размера весом в полтонны, сообщила пресс-служба Coca-Cola.

В этом году представители компании совместно со школьниками, волонтерами и студентами — всего 2500 человек — собрали более 10 тонн мусора в трех городах края: в Новороссийске и Сочи его собирали на побережье, а в Краснодаре — вдоль Кубани. Это десятая экологическая акция компании в регионе. Кроме того, в этом октябре она провела ряд школьных экоуроков и акций «Экодвор». На них жителям предлагали научиться раздельно собирать бытовые отходы, сообщил региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия Александр Горбачев.

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Тема сортировки отходов в Краснодарском крае была ключевой на круглом столе. Один из спикеров мероприятия, координатор движения «Раздельный мусор» Анастасия Зеленкова, сообщила, что на сегодняшний день в Краснодаре есть около 1000 точек раздельного сбора мусора. Однако их наличие все еще не решает проблему отходов, поскольку жители зачастую сортируют мусор неправильно — например, кидают картон в пластик или кладут бутылки вместе с остатками еды. Этот подход практически нивелирует эффективность сортировки, так как компании-переработчики отказываются брать такое сырье и платить за него. Кроме того, в крае в целом очень мало таких организаций.

Представитель регионального оператора «Мусороуборочная компания» Евгений Дорошенко в свою очередь добавил, что пока в городе реализуют отдельный сбор только двух фракций — картона и пластика. При этом их все так же некуда сбыть, из-за чего такое вторсырье прессуют и складывают на полигонах «до лучших времен».

Еще один спикер, руководитель службы охраны окружающей среды компании Роман Беляков «Магнит» отметил, что в 2018 года компания собрала около 300 тыс. тонн вторсырья в головном офисе. Помимо этого, ретейлер начал тестировать фандоматы — устройства по сбору бутылок и алюминия. Сегодня в супермаркетах «Магнит Семейный» работают 10 фандоматов. 

В завершении круглого стола спикеры отметили необходимость взаимодействия администрации, бизнеса и жителей.

Недавно Юга.ру писали, что в поселке Индустриальном образовалась большая несанкционированная свалка, куда свозят отходы «черные мусорщики» и ассенизаторы. 

Краснодар Мусор Экология

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