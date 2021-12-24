Кубанца наградят медалью Уполномоченного по правам человека в РФ

Кубанца, который основал инклюзивную школу танцев в Краснодаре, наградят медалью Уполномоченного по правам человека в РФ

25 декабря Евгению Смирнову вручат медаль «Спешите делать добро» Уполномоченного по правам человека в РФ. В 2012 году сочинец потерял одну ногу после ДТП, но продолжил заниматься брейк-дансом и спортом. А через несколько лет открыл в Краснодаре социальный спортивно-творческий центр «Инклюзия» и школу «Рыжий Dance».

В школу принимают детей с инвалидностью (для них занятия бесплатны) и без инвалидности. Среди задач выделяют включение детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников и развитие толерантности у детей без ограничений.