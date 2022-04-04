Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году. В голосовании участвуют четыре территории

Голосование за зеленую зону, которую благоустроят в 2023 году, начнется с 15 апреля. В нем будут участвовать по одной территории из Карасунского, Западного, Центрального и Прикубанского округов

4 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2023 году включили следующие территории:

Само голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на интернет-платформе 23.gorodsreda.ru. Зеленые зоны, которые станут победителями рейтингового голосования, планируют благоустроить в 2023 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

В мэрии напомнили, что за пять лет в Краснодаре таким образом благоустроили 19 территорий. Две из них — сквер «Садовый» и сквер 80-летия образования Краснодарского края — были сделаны недавно.