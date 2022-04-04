Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году. В голосовании участвуют четыре территории
Голосование за зеленую зону, которую благоустроят в 2023 году, начнется с 15 апреля. В нем будут участвовать по одной территории из Карасунского, Западного, Центрального и Прикубанского округов
4 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2023 году включили следующие территории:
- сквер имени Гатова на перекрестке улиц Стасова и Селезнева в Карасунском округе (сквер называется в честь Леонарда Гатова. Он был генеральным директором и художественным руководителем Краевого государственного театрально-концертного учреждения «Краснодарское творческое объединение «Премьера», которое он создал в 1990 году. Леонард Гатов скончался 23 июня 2007 года);
- сквер имени З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне в Западном округе (это небольшая зеленая зона на Платановом бульваре. Сквер назван в честь Захария Чепеги. Он возглавил переселение черноморских казаков на Таманский полуостров, а потом подыскал место для будущей столицы Кубани — Екатеринодара);
- территория у дома на улице Зиповской, 4/4 в Центральном округе (это небольшой участок земли у многоквартирных домов. Бывший арендатор участка планировал построить там многоэтажку. Но эти планы нарушали закон РФ, землю вернули в собственность администрации. В январе 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко пообещал благоустроить эту территорию);
- Парк достижений в «Городе спорта» в Прикубанском округе («Город спорта» это многофункциональный комплекс в районе «Баскет-Холла». Ранее в администрации Краснодарского края обещали построить там новый парк, но не сказали, когда его построят).
Само голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на интернет-платформе 23.gorodsreda.ru. Зеленые зоны, которые станут победителями рейтингового голосования, планируют благоустроить в 2023 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».
В мэрии напомнили, что за пять лет в Краснодаре таким образом благоустроили 19 территорий. Две из них — сквер «Садовый» и сквер 80-летия образования Краснодарского края — были сделаны недавно.
Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году голосование проходило с 26 апреля по 30 мая.